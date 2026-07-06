Cristiano Ronaldo enciende el derbi español con una marca histórica

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, reforzó su legado en el Mundial al añadir un nuevo logro a su palmarés antes del partido contra España este lunes en Dallas. correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Según Opta, es el segundo jugador con más titularidades (25), a dos de Messi (27).

Según la red francesa «Stats Foot», Ronaldo ya suma 26 partidos en Mundiales y es segundo, solo por detrás de Messi, que lidera con 29.

La clasificación de los jugadores con más partidos en la historia del Mundial queda así: Lionel Messi (30), Cristiano Ronaldo (26), Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24), Paolo Maldini y Manuel Neuer (23).

El duelo entre Portugal y España, uno de los más igualados de los octavos, acapara la atención de los aficionados y promete emoción en la lucha por un puesto en cuartos.