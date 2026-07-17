Cristiano Ronaldo: ¡El cuerpo no perdona!

La leyenda brasileña Ronaldo Nazário cree que el bajo nivel físico fue clave en las dificultades de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 y recuerda que, al final, es el cuerpo el que marca cuándo retirarse.

Portugal cayó 1-0 ante España en octavos y el jugador, que había anunciado que sería su último Mundial, se despidió del torneo.

Aunque fue titular con su selección, el capitán luso marcó solo tres goles en cinco partidos y no mostró el nivel al que acostumbró durante su carrera.

«El cuerpo envía señales»

En declaraciones a ESPN Brasil, Ronaldo afirmó que lo ocurrido con Cristiano no fue una sorpresa, sino algo natural al avanzar en edad.

Y añadió: «Al final, el cuerpo manda señales claras de que ya no puede dar más. Creo que Cristiano Ronaldo y Neymar están en esa etapa de entendimiento con su propio cuerpo».

Y añadió: «Quizá Cristiano aún pueda jugar en la liga saudí, pero el Mundial es otra cosa; el nivel allí es mucho más alto».

«Por mucho que nos guste el fútbol, la decisión no está en nuestras manos».

Ronaldo, que vivió algo similar antes de retirarse, admitió que es duro aceptar el final de la carrera.

Y concluyó: «Por mucha pasión que tengamos, al final es el cuerpo el que decide».

Él mismo vivió esa situación en los últimos años de su carrera, cuando tuvo que afrontar el deterioro físico antes de retirarse.

El final de la andadura mundialista

Ronaldo es uno de los jugadores con más participaciones en la historia de la Copa del Mundo, tras igualar el récord de Lionel Messi.

A pesar de sus cinco Balones de Oro, la Euro 2016 y la Liga de Naciones, el Mundial fue el único título que no conquistó.

Antes del torneo había anunciado que el de 2026 sería su último Mundial.

Pese a ello, su futuro con la selección aún no está cerrado.

Según la prensa lusa, el nuevo seleccionador, Jorge Jesus, quiere que el capitán siga con la selección en la próxima Liga de Naciones.

Jesús asegura que su presencia «no supondrá ningún problema» y el jugador del Al-Nassr aún no ha anunciado su retirada internacional.