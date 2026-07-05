Cristiano responde con rotundidad: ¿Es este el último Mundial de Ronaldo?

Cristiano Ronaldo, leyenda de Portugal, ha confirmado que este será su último Mundial, ya con 41 años.

En una rueda de prensa, al ser consultado, respondió entre risas: «Otra vez, el último Mundial... Una pregunta interesante, me ha gustado».

Y añadió: «Lo que queda es la gente que nos quiere y a la que podemos regalar momentos especiales. Y veo a los que trabajan a nuestro alrededor. Son recuerdos maravillosos».

Y añadió: «En un vuelo noté que una azafata era argentina por cómo me miró. Le dije: “Sé que eres argentina”. Apartó la mirada, pero no pasa nada: mi mujer es argentina».

Y añadió: «Lo importante es disfrutar al máximo del torneo. Será mi último Mundial, sí. Lo importante es disfrutarlo».

Sobre la posibilidad de enfrentarse a Francia si España avanza y los Bleus vencen a Marruecos, Cristiano Ronaldo dijo: «No quiero hablar de las semifinales porque mañana jugamos contra España... Tendré tiempo para ello si nos clasificamos, pero es muy difícil. Espero que pasemos una velada fantástica».