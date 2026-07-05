Cristiano da a Yamal unos consejos de oro para alargar su carrera

Cristiano Ronaldo, leyenda de Portugal, aconsejó a la joven estrella española Alamin Yamal para alargar su carrera.

Con 41 años, Ronaldo sigue siendo titular con Portugal y en el Al-Nassr, y está a punto de llegar a los 1.000 goles.

Antes del España-Portugal de octavos del Mundial, compareció ante la prensa.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el capitán luso habló sin rodeos y tuvo palabras para todos, incluido Yamal.

Desde el principio, «El Don» evitó centrarse solo en la joven estrella del Barcelona y destacó el nivel colectivo de la selección española: «España cuenta con mucho talento; no se puede destacar a un jugador en concreto. Tiene generaciones excelentes de futbolistas. Siempre son rivales en todo. Necesitamos fe y valor para vencerlos».

Después se dirigió al extremo del Barcelona y le aconsejó: «No he visto los partidos de España, solo algunos contra Cabo Verde. Está rindiendo de maravilla y tiene un futuro brillante».

Y añadió: «Cuanto más preparado estés, mejor rendirás en tu carrera. No hagas caso a las críticas destructivas; hay que acostumbrarse a ellas.

Y cerró: «Debe centrarse en quienes le quieren. Hay que valorar a quienes te quieren y sentir pasión por lo que haces. A veces no te apetece jugar, pero eso forma parte de nuestro trabajo».