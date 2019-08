Cristiano: "A Messi le dolerán mis premios, como a mí los suyos"

El astro portugués disecciona la rivalidad con el argentino, que ha sido su máximo competidor por todo durante la última década

Cristiano Ronaldo sabe, como buena parte de la humanidad, que su rivalidad con Messi ha marcado un tiempo en el fútbol mundial. Era evidente mientras sus carreras discurrías, todavía más hoy que, a sus 34 años, puede entender mejor todo lo que ha sido su camino. Y es obvio para él que una lucha de este tipo es provechosa para sus protagonistas: "No tengo dudas de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y viceversa".

Entre los muchos adjetivos que se le pueden atribuir a Cristiano como deportistas hay uno que resalta por encima de todos los demás: competitivo. Para ser lo que ha sido ha tenido que emplearse a fondo, no dejar un día del calendario sin luchar por ser el mejor. Esa necesidad de competir se da incluso cuando hay premios individuales y entiende que es extensible también a Messi, su principal competidor en estos años. "Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle, y lo mismo para mí cuando lo hace él", cuenta en una entrevista en TVE.

El dolor por la derrota no es óbice para valorar al rival. "Realmente admiro la carrera que ha tenido y, por su parte, ya ha hablado de la decepción cuando dejé porque apreciaba la rivalidad", cuena el astro portugués, que siempre ve en Messi los mismos sentimientos que se reconoce en sí mismo.

¿La mejor rivalidad? “Es una buena rivalidad, pero no es única. Michael Jordan las tenía en el baloncesto, Ayrton Senna y Prost en la Formula 1... Lo que todos tenían en común es que eran rivalidades saludables. Tengo una excelente relación profesional con Messi porque hemos estado compartiendo los mismos momentos durante 15 años” comentó el luso. Sus carreras son paralelas, pero su relación personal es más bien escasa, unque Cristiano cree que eso igual se puede solventar en un futuro: "Nunca hemos cenado juntos, pero no veo por qué no podemos hacerlo en un futuro”.