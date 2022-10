Cristian Medina renovó su contrato con Boca Juniors

Boca Juniors continúa con su metodología de apostar a la cantera como base para el presente y el futuro. Como adelantamos esta semana, el club confirmó en sus redes sociales la mejora salarial y la extensión de contrato de Cristian Medina, volante (2002) que ahora aumentará su vínculo con el Xeneize de diciembre del 2025 al de 2026.

Más allá de tener un mejor sueldo para el volante y que Boca se asegure contar con él por más tiempo, el club también actualizó el valor de su opción de compra para protegerse ante cualquier oferta que pueda llegar de Europa. Cristian Medina debutó bajo la gestión de Riquelme y ya es el futbolista formado en las inferiores que más partidos como titular acumular en el club en los últimos 15 años.

Con este contrato, el de Alan Varela y Exequiel Zeballos resueltos, ahora la dirigencia de Boca seguirá trabajando para renovar los otros dos más importantes que les quedan pendiente: el de Valentín Barco y el de Agustín Rossi.

En el caso del juvenil (2004), su representante Adrián Ruocco - que siempre llevó la carrera de Carlos Tevez - no está conforme con firmar hasta diciembre del 2026, fecha que el club le ha puesto a todos sus jugadores de inferiores. El agente desea sólo un año más de vínculo para Barco, hasta fines del 2024, y eso es algo que la dirigencia no ve con buenos ojos. El lateral por izquierda actualmente se encuentra a travesando un edema oseo, lesión que no le permite sumar más minutos en Primera.

Por otro lado, Agustín Rossi sigue teniendo sobre la mesa la oferta de 12 millones de dólares por cuatro temporadas. Ese monto fue rechazado por Miguel González, apoderado del futbolista, quien pidió más de veinte para renovar. Pese a eso, y ante la pronta paternidad del arquero, se cree que puede llegar a haber un acuerdo antes de que termine el año. En caso de no se consiga, Boca tendrá que evaluar si venderá a una de sus figuras para evitar que se vaya libre a mitad del 2023.