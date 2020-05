Crespo a GOAL: "Fue un dolor enorme no volver a River, pero no existe más deuda; creo que en algún momento nos volveremos a cruzar"

El exdelantero del Millonario, campeón de la Libertadores 1996 con un doblete, lamentó su retorno frustrado y anheló tener revancha como DT.

Era otra época. Otro fútbol. Pero su calidad era tan grande que apenas lo pudieron disfrutar tres años antes de que se fuera a Europa para ya nunca regresar. Hijo de la casa, siempre se rumoreó con una posible vuelta que jamás se concretó. Pero el idilio entre ">River y Hernán Crespo está más vigente que nunca y, aunque el dolor por no haberse vuelto a poner la banda roja no desapareció, la esperanza de un reencuentro sigue latente.

"No voy a negar que el dolor fue enorme, de hecho me retiré seis meses después. Tampoco es cuestión de justificar, pero hay cosas que uno no puede manejar. Conmigo no hay doble discurso, soy esto", comentó Hernán Crespo en diálogo con GOAL a través de Instagram Live sobre aquel intento fallido de tener un segundo capítulo en Núñez. Sin embargo, aclaró que "no existe más deuda". "Ahora quiero tratar de hacer los méritos suficientes para que el día de mañana los dirigentes se fijen en mí. Sería hermoso volver a representar a River, pero no sé si algún día a pasar, aunque creo que en algún momento nos vamos a volver a cruzar", aventuró.

Además, contó lo que sintió en su regreso el pasado 29 de febrero, como entrenador de : "Fue espectacular lo del Monumental. Fue una emoción inmensa. Quizás uno se puede equivocar, pero había algo que no se puede borrar, que es lo que vos sentís, lo que vos viviste. Lo que sentimos en la final del '96 no lo borra nadie. Lo que pasó 24 años después fue exactamente lo mismo. Fue una manera de abrazarnos y volver a festejar. Fuimos muy felices juntos y eso no tiene precio"