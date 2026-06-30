Jan van Halst es muy duro con Ronald Koeman. Para este seguidor de la selección holandesa de Ziggo Sport, el seleccionador ha fracasado tras la eliminación en octavos del Mundial. «Sí», concluye.

La KNVB quería llegar a semifinales y no lo logró, así que crece la presión sobre el director de fútbol, Nigel de Jong, para que despida a Koeman.

«Creo que este ha sido el último partido de Ronald Koeman», pronostica Van Halst sobre la salida del seleccionador de la Oranje. «Hay dos Koeman: el técnico y el hombre. Todos sabemos que la enfermedad de su mujer requiere mucha atención».

«Ha dirigido casi todo lo que un técnico puede soñar, incluido un Mundial, y creo que ahora necesita descansar. Si no lo hace por él, su familia se lo recordará», añade el excentrocampista.

Su contrato con la KNVB vence el 31 de julio y, tras la eliminación, prefirió no pronunciarse sobre su futuro y hablar primero con su agente, Rob Jansen.

Su decisión de salir con cinco defensas ante Marruecos recibió duras críticas dentro y fuera del país; Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic se mostraron consternados por el juego de la selección holandesa.

El propio Koeman restó importancia a las críticas y, en declaraciones a la NOS, recordó que en los Países Bajos las cosas no suelen ir bien y que siempre hay opiniones sobre la selección.