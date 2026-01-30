Goal.com
Serie A
team-logoCremonese
Stadio Giovanni Zini
team-logoInter Milán
Cremonese vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Cremonese e Inter de Milán, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Los líderes de la Serie A, el Inter de Milán, pueden abrir una ventaja de ocho puntos sobre sus rivales, el AC Milán, con una victoria frente a Cremonese.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Cremonese vs Inter de Milán, mientras GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Cremonese vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
FuboVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cremonese-Inter de Milan: hora de inicio

Stadio Giovanni Zini

El partido se disputa este domingo 1 de febrero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giovanni Zini.

  • México: 11:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas
  • Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Cremonese no ha ganado en ocho partidos y no ha vencido en ningún juego desde el 7 de diciembre contra Lecce. Ahora no es un buen momento para enfrentarse al Inter, un equipo con la mayor cantidad de porterías a cero en la Serie A esta temporada. 

Gran parte de la creatividad del Inter de Milán proviene de las áreas laterales, con Federico DiMarco liderando la Serie A con 19 oportunidades creadas en su sistema 3-5-2. 

Lautaro Martinez InterGetty Images

Noticias sobre lesiones, estadísticas clave

Tommaso Barbieri está suspendido para Cremonese, mientras que Warren Bondo está fuera por una lesión. Antonio Sanabria es duda. 

El trío del Inter, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries y Nicolo Barella, están todos fuera. 

Borussia Dortmund v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images

Noticias del equipo y plantillas

Cremonese contra Inter Milán alineaciones probables

3-5-2

Formación

3-5-2

1
E. Audero
24
F. Terracciano
15
M. Bianchetti
6
F. Baschirotto
3
G. Pezzella
33
A. Grassi
11
D. Johnsen
27
J. Vandeputte
22
R. Floriani Mussolini
90
F. Bonazzoli
10
J. Vardy
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
6
S. de Vrij
31
Y. Bisseck
11
L. Henrique
22
H. Mkhitaryan
7
P. Zielinski
30
C. Augusto
8
P. Sucic
10
L. Martinez
94
F. Esposito

3-5-2

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Nicola

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

Gol marcado (encajado)
2/9
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Récord de enfrentamientos directos

CRE

Últimos partidos

INT

0

Victorias

0

Empates

4

Victorias

4

Goles marcados

13
Partidos de más de 2.5 goles
4/4
Ambos equipos anotaron
4/4

Clasificaciones

0