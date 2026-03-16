Cremonese-Fiorentina 1-4: el marcador

Cremonese-Fiorentina 1-4
CREMONESE (3-5-2): Audero; Luperto, Ceccherini (80' Terracciano), Folino; Floriani Mussolini (69' Zerbin), Thorsby (45' Okereke), Bondo (45' Grassi), Maleh (62' Vandeputte), Barbieri; Djuric, Bonazzoli. Entrenador: Nicola
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri (88' Fabbian), Gosens (80' Rugani); Mandragora (75' Ndour), Fagioli, Brescianini; Parisi (80' Fazzini), Piccoli, Gudmundsson (75' Harrison). Entrenador: Vanoli.
GOLES - 26' Parisi (F), 33' Piccoli (F), 50' Dodô (F), 57' Okereke, 70' Gudmundsson (F)
ÁRBITRO: Di Bello
AMONESTADOS - 27' Bondo (C)
EXPULSADOS -