El escritor español Jesús Sánchez, periodista del diario "Marca", lanzó un duro ataque contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por su postura respecto al fichaje de Rodri, centrocampista del Manchester City, al considerar que la convicción del presidente del club podría ser el único obstáculo para completar una operación que goza de un amplio respaldo dentro del entorno madridista.

El artículo de Sánchez llevó por título "Insensatos o fichar a Rodri", y en él arremetió contra Pérez, tras las informaciones periodísticas que revelaron que el presidente del Real Madrid es la única persona dentro del club que todavía duda sobre la incorporación de Rodri, por su temor a que el jugador sufra nuevas recaídas a nivel de lesiones.

El escritor español considera que todas las circunstancias parecen propicias para la llegada del centrocampista, ganador del Balón de Oro, al estadio Santiago Bernabéu, especialmente tras su brillante actuación en el Mundial y la necesidad del conjunto blanco de un jugador capaz de dirigir el centro del campo en la era posterior a Toni Kroos, subrayando que la persistencia de las dudas sobre la operación resulta algo incomprensible ante el consenso de la afición y del cuerpo técnico sobre su importancia.

A continuación, el texto del artículo:

"Puede que todo el asunto esté ligado al convencimiento de Florentino Pérez de que Rodri es realmente el jugador que el equipo necesita. Todos los demás factores parecen encajar. Y precisamente por eso, el fichaje de Rodri podría convertirse en una operación imposible para el Real Madrid. Porque, ¿quién puede cambiar la convicción de una persona que siempre cree tener razón, porque ha acertado en la toma de decisiones en numerosas ocasiones?

Si la aprobación final depende de Florentino, el resto de los detalles parecen sencillos. Nunca antes había habido una oportunidad tan idónea de incorporar a un jugador, ni el camino hacia el fichaje de un futbolista con un Balón de Oro había sido de una facilidad tan aparente.

El respaldo de la afición, como se vio recientemente en la plaza de Cibeles, y el clamor generalizado a través de las redes sociales dentro del entorno madridista (junto con la inquietud que domina a las aficiones rivales), el nivel excepcional que ofreció el centrocampista de origen madrileño en el Mundial tras superar el fantasma de la lesión, y la necesidad del conjunto blanco de un jugador que marque el ritmo en la era posterior a Toni Kroos, además del deseo del propio Rodri de ver el cielo azul de Madrid cada mañana (completamente distinto al ambiente de Mánchester), o dicho de otro modo, su deseo de regresar a casa, son todos factores que hacen que esta operación parezca natural y lógica.

La idea surgió y creció de forma espontánea, y todo lo que necesita es que el club la deje crecer. Y lo verdaderamente extraño no es hablar de la posibilidad de completar la operación, sino que aún no se haya cerrado, y que el Real Madrid no haya empezado ya a cuidar esta "planta".

Mourinho podría tener la llave de la solución

¿Por qué? Así respondería Mourinho, quien es uno de los pocos entrenadores capaces de cambiar la opinión del presidente del club, y podría ser la llave para desvelar este enigma.

Asimismo, la operación no debería estar ligada a ninguna venta. Y el aficionado del Real Madrid no quiere pensar que la no concreción del fichaje se deba a la aparición del nombre de Rodri vinculado a la lista de candidatos de Riquelme, o a que Vinicius Junior no sea necesariamente el amigo íntimo del jugador del Manchester City después de lo ocurrido durante la gala del Balón de Oro de 2024.

La afición del Real Madrid quiere creer que su club, tras dos años de resultados irregulares, toma sus decisiones con lógica y sensatez. No hay mayor muestra de buena gestión deportiva que fichar precisamente a este Rodri para este Madrid.

Y es que, con un conjunto blanco que posee un arsenal ofensivo semejante a un "arma nuclear" que incluye a Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el equipo, que se asemeja en su estilo a la selección francesa, carece precisamente de la persona capaz de trazar el plan, organizar su manera de jugar y dotar al rendimiento de una identidad clara.

Y no solo eso, pues el Real Madrid también necesita reforzar los vínculos emocionales y deportivos con la mejor selección del mundo, la selección española. Rodri significa evolución".