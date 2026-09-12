Courtois: Vinicius es "provocador"

El belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, desveló parte de la intimidad del vestuario del equipo tras someterse a un divertido cuestionario que incluyó una serie de preguntas sobre sus compañeros, coincidiendo con su asistencia al Gran Premio de Madrid del campeonato de Fórmula 1.

A Courtois se le plantearon varias preguntas sobre sus compañeros en el Real Madrid, y algunas de sus respuestas resultaron llamativas, pues eligió a Kylian Mbappé como el jugador más divertido dentro del vestuario, mientras que otorgó al defensa Dean Huijsen el título del más dormilón.

El guardameta belga también consideró que Vinicius Junior es el jugador que más provoca a sus compañeros, en unas respuestas que reflejaron el ambiente distendido que reina en el vestuario del conjunto merengue.

Los intereses de Courtois no se limitan al fútbol, ya que es un apasionado del automovilismo y es propietario del equipo TC Racing, que participa en el campeonato de Fórmula 4 española, lo que le llevó a seguir de cerca la carrera del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1.

En otro orden de cosas, Courtois reveló que posee las licencias de entrenador A y B de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, aunque descartó por el momento hacerse cargo del banquillo del primer equipo del Real Madrid, y aclaró que prefiere trabajar con las categorías de edades más jóvenes.

El guardameta del Real Madrid señaló al respecto: "No para el primer equipo; yo prefiero entrenar a los niños pequeños", en alusión a su posible deseo de vivir una experiencia como entrenador con las categorías inferiores tras su retirada del fútbol.