Courtois sobre Keylor: “En 5 meses no da para una amistad”

El belga dejó claro que tiene una buena relación con el arquero tico.

Thibaut Courtois y Keylor Navas son dos de los mejores porteros del mundo y ambos militan en el , situación que ha generado tensión entre los dos, debido a que han alternado la titularidad.

“Con Keylor tengo buena relación, es un buen compañero, pero en cinco meses no da para una amistad", señaló el belga durante el programa El Transistor de Onda Cero.

A su llegada al Santiago Bernabéu, el DT se inclinó por darle la titularidad a Keylor Navas, sin embargo, Courtoios no le dio importancia a la decisión de su entrenador.

"No me preocupó que empezase jugando Keylor, sabía que venía a un club con una plantilla excelente y tenía que trabajar. Lopetegui nos dijo que Keylor iba a jugar los dos primeros partidos y yo los dos siguientes", puntualizó.

El belga reiteró que sabía de la calidad del plantel del Real Madrid, por lo que sólo se enfocó en trabajar de la mejor manera para ganarse la confianza del DT.

“Llegas a un club en donde toda la plantilla es excelente y sabes que hay que luchar y entrenar bien. Ya luego es el mister es el que pone el equipo y siempre hay que respetar sus decisiones”, indicó.

Pese a todas estas circunstancias y a que los resultados no han sido los esperados, Courtois dejó claro que está feliz de pertenecer en el Real Madrid.

"No me he arrepentido de fichar por el Madrid, estoy en el club en el que siempre soñé estar y he venido por muchos años y para ganar muchos títulos", culminó.