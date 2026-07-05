Courtois restó importancia a la polémica de Balougon: «Tenemos que ganar en el campo»

La FIFA levantó la suspensión al delantero estadounidense Folarin Balogun, lo que genera polémica en la concentración de Bélgica antes del partido de octavos de final del Mundial 2026, previsto para la madrugada del martes.

El delantero fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32 y sancionado, pero la Comisión Disciplinaria lo eximió, por lo que podrá jugar contra Bélgica.

La Federación Belga protestó, pues el reglamento prevé suspensión automática en el siguiente partido.

En rueda de prensa, el portero del Real Madrid y de Bélgica, Thibaut Courtois, restó importancia al incidente.

Según «Foot Mercato», declaró: «Para nosotros no cambia mucho. Son asuntos de la federación, pero nos sorprende que la decisión se tomara un día antes del partido».

Y añadió: «Tenemos que ganar sobre el terreno de juego. Lo hemos hablado cinco minutos como grupo, pero todos coincidimos en que, con Balugun o sin él, debemos centrarnos en nosotros y ganar».

Concluyó: «Será un partido difícil, sobre todo con la afición en el estadio. Ambos equipos quieren ganar».