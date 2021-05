Courtois: del Chelsea al Real Madrid, de 'Serpiente' a 'Jirafa'

Ídolo blanco y apodado así en el vestuario, en Londres dolió tanto su salida que la afición aún le pasa factura en las redes con emojis del reptil.

La marcha en el verano de 2018 del Guante de Oro del Mundial de Rusia cayó fatal en el Chelsea. Pero Courtois mantenía muy vivo su sueño de niño, jugar en el Real Madrid, y después de varios acercamientos aquel fue el definitivo. En Londres, al contrario que ocurriría con Hazard en 2019, reaccionaron con una pataleta y un calificativo de 'Serpiente' que dura hasta hoy y que mañana (21 h. Movistar Liga de Campeones), en la vuelta de semifinales de la Champions, serán silenciados por la ausencia de público en Stamford Bridge.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Contaba la semana pasada Kristof Terreur, el periodista que mejor conoce a la Generación de Oro de Bélgica, que en el Chelsea siempre supieron del empeño de Courtois en defender la portería del Real Madrid. Cuando lo hizo con la del Atlético durante su larga cesión rojiblanca, además, se enamoró de España, por lo que su regreso a Inglaterra en 2014 rozó lo traumático. Allí no se quitaban de la cabeza la insistencia del meta en la Casa Blanca, entre otras cosas porque el implicado se lo decía a cualquiera que quisiera escucharle: directivos, compañeros, fisios...

Por ello Mourinho desplegó sus dotes de persuasión para retenerle. Por ello en enero de 2015, cuando Courtois informó a Michael Emenalo, director deportivo hasta 2017, de su deseo de irse, Marina Granovskaia le tasó en 100 millones de euros. Por ello el Real Madrid, cuidando los detalles para cuando se dieran las circunstancias oportunas para el fichaje, le envió una carta de ánimo cuando sufrió la lesión de rodilla. Por ello Conte se cargó, a petición del belga, a Christophe Lollichon, prestigioso entrenador de porteros del club. Y por ello recibió un ofertón de renovación que, viendo las dificultades de volver a Madrid, llegó a considerar.

El artículo sigue a continuación

Courtois mejora sus datos del Chelsea en el Real Madrid

Pero Courtois no aceptó, aguantó durante un periodo en el que al Real Madrid se le fueron cayendo las opciones de De Gea y Kepa, y en 2018 sonrió como nunca en muchos años. "A veces cuando voy en el coche hacia el estadio, todavía me digo que no imaginaba acabar aquí. Es una historia muy bonita, la de alguien que creció en un pueblo pequeño en Bélgica y terminó en el Real Madrid", confesó recientemente en Telefoot.

En sus cuatro temporadas en el Chelsea, Courtois promedió cerca de un gol por partido (0,99) y registró un 70,13% de paradas. En el Madrid ha mejorado, con una media de 0,95 tantos por encuentro y un 72,05% de paradas, luchando además por su segundo Zamora consecutivo. En plena Champions, este miércoles echará de menos los gritos de la afición local, que usaría como combustible igual que en el Wanda Metropolitano.

Su objetivo es repetir lo conseguido en 2014, cuando con el Atlético eliminó a su equipo en las semifinales europeas. Luego, en la final, sufrió a Ramos, que ahora es su aliado. 'Serpiente' para los que le vitorearon en su etapa en Londres, 'Jirafa', como le apodan en el vestuario y en ocasiones entre el madridismo, se presentará mañana con el orgullo de estar donde quiere estar y con quien quiere estar.