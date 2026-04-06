«Corre o vete»... Mensajes duros para Mbappé en el Real Madrid

Aumenta la polémica en los medios españoles sobre el rendimiento del astro francés Kylian Mbappé tras su regreso tras una lesión.

Mbappé volvió a la alineación titular del Real Madrid en el partido contra el Real Mallorca tras su ausencia por una lesión de rodilla, pero el encuentro terminó con una derrota del equipo blanco (2-1), lo que amplió la diferencia con el líder, el Barcelona, a 7 puntos, aumentando así la presión sobre el delantero francés, que no logró marcar a pesar de sus múltiples intentos.

Aunque el rendimiento de Mbappé no fue malo, algunos periodistas españoles mostraron su impaciencia ante su escaso esfuerzo defensivo, considerando que el jugador aún no se ha adaptado a la filosofía del Real Madrid.

El famoso periodista Josep Pedrerol, presentador del programa «El Chiringuito», pidió al entrenador Álvaro Arbeloa que criticara duramente al jugador por su escaso compromiso defensivo, al igual que hizo Luis Enrique con él durante su etapa en el París Saint-Germain.

Leer también: Ya está decidido: el Madrid se desprende de 3 jugadores... y «condiciones duras» para que se queden otros 4

No sabe lo que es el Real Madrid

Y dijo en su programa: «Mbappé es un jugador excepcional, pero aún no ha asimilado la grandeza del Real Madrid y lo que representa este escudo. No se puede aceptar la idea de la pereza en el juego o en el cumplimiento de las tareas defensivas».

Pedrerol recordó el famoso discurso que Luis Enrique, exentrenador del París Saint-Germain, dirigió a Mbappé, cuando le pidió que fuera un auténtico líder que defendiera a su equipo tal y como lo hacía la leyenda del baloncesto Michael Jordan.

Y subrayó que la afición del club blanco espera del jugador «un verdadero despertar» y una mayor inteligencia a la hora de asumir las exigencias de la camiseta blanca.

El equipo le necesita

Por su parte, el diario español «Marca» adoptó una postura más equilibrada, señalando que el Real Madrid ha demostrado su capacidad para lograr resultados positivos incluso en ausencia de Mbappé, pero subrayó al mismo tiempo que el equipo necesita sus goles en las fases decisivas de la temporada.

El diario escribió: «Mbappé no ha marcado, algo increíble. El Real Madrid necesita sus goles. De hecho, el equipo parecía florecer con su presencia. Pero su lesión también ha demostrado que el equipo es capaz de adaptarse sin él».

Lea también: «Comportamiento poco ético»... Hakimi juega sus cartas con el Real Madrid ante el París



Y añadió: «Mbappé no participó en las cinco victorias consecutivas (salvo unos pocos minutos ante el Atlético), y, sin embargo, el equipo siguió cosechando éxitos. No es que Mbappé jugara mal, pero tampoco estuvo excepcional, ni tampoco mal».

Esta polémica llega en un momento delicado para el Real Madrid, que busca salvar la temporada a través de la Liga de Campeones, en medio de las expectativas de que el rendimiento de Mbappé en las próximas semanas será decisivo para determinar el éxito de su primera experiencia con la camiseta del club blanco.