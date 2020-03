Coronavirus: El Valencia-Atalanta se jugará a puerta cerrada; el Getafe-Inter puede seguir el mismo destino

El coronavirus sigue haciendo estragos en el mundo del deporte y más concretamente en el fútbol.

UEFA ha hecho caso de las recomendaciones sobre que los partidos ante equipos que han estado en zona afectada por el virus se jueguen a puerta cerrada y ha determinado que el - , correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la , se juegue sin público.

Así lo publicó el propio Atalanta en su web remitiendo al informe de UEFA que dice que "teniendo en cuenta la reciente decisión emitida por la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana (Ministerio de Sanidad de Valencia) y la declaración de la RFEF, la UEFA confirma que el partido Valencia-Atalanta, válido como el regreso de los octavos de final de la UEFA Champions League, se puede jugar según lo programado pero debe llevarse a cabo a puerta cerrada.

Esto signifiica que "ningún titular de una entrada (comprada en el club local, en el club visitante o a través de la UEFA) estará autorizado para asistir al estadio en el que se disputa el encuentro".

