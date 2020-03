Coronavirus: el Juventus vs. Milan, de Coppa Italia, suspendido

A menos de 24 horas del partido de vuelta entre bianconeri y rossoneri, se confirma la postergación como medida preventiva.

A menos de 24 horas de que se jugara el partido de vuelta de las semifinales de la Coppa entre la y el Milan, el encuentro ha sido suspendido. Confirmado: no se juega ni a puertas abiertas, ni a puertas cerradas. ¿La razón? Es una medida preventiva a la epidemia del Coronavirus que azota al país transalpino.

Los dos equipos de la habían empatado 1-1 en el partido de ida disputado en San Siro, donde Cristiano Ronaldo igualó la eliminatoria con un discutido penalti. Ante Rebic había adelantado al Milan.

Este martes, se tomó la decisión de postergar el partido después de celebrarse una reunión con representantes de la Juventus, el alcalde de Turín, Chiara Appendino, y el prefecto de la misma ciudad, Claudio Paolomba.

El jefe de comunicaciones de la Juve, Claudio Albanese, ya había dejado claro: "La Juventus respeta cualquier decisión tomada por las autoridades, la salud pública también es una prioridad para la sociedad".

El Coronavirus ha generado un caos en Italia con el calendario de fútbol, ya que varios partidos de la Serie A han sido pospuestos en las últimas semanas. De hecho, el fin de semana pasado se han suspendido cinco, incluyendo la visita del Inter a la propia Juventus. ¿Los otros cuatro? vs. , Milan vs. , vs. y vs. Brescia. Todos se jugarían el próximo 13 de mayo, salvo el Juve - Inter, que se jugaría el lunes 9 de marzo.