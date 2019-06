Copa Mundial Femenina Francia 2019: las 10 figuras a seguir

Se viene el certamen más importante del año para las chicas: ¿a quiénes hay que seguir de cerca?

DZSENIFER MAROZSAN

Hija de János Marozsan -reconocido futbolista húngaro-, Dzsenifer nació en Budapest, pero se mudó junto a su familia a cuando su padre pasó a jugar para Saarbrücken. Allí también inició su carrera, entrenándose con el equipo de varones. En 2007 realizó su debut, convirtiéndose en la jugadora más joven en debutar en la con 14 años y siete meses. En 2007 pasó a Frankfurt, en donde levantó una y dos Copas de Alemania. Consagrada, en 2016 pasó a Olympique de , en donde terminó de convertirse en una de las mejores del mundo, consiguiendo tres ligas y tres Champions de manera consecutiva. Con su selección, ya fue campeona del mundo con el combinado juvenil y consiguió una medalla de oro en Río 2016.

SAM KERR

Sam Kerr arrancó jugando al fútbol australiano, un híbrido entre el rugby, el fútbol y el cricket, hasta que a los 12 años se convirtió definitivamente en futbolista. Dio el salto en 2015, cuando volvió a jugar en para Sky Blue, de Nueva Jersey, luego de su participación en el Mundial de Canadá. Entre 2017 y 2018 fue la gran figura de la NWSL y levantó el primero de los dos títulos que tiene con su selección: el Torneo de Naciones 2017 y la Copa de Naciones 2019.

ALEX MORGAN

Ni más ni menos que una de las mejores jugadoras del mundo en el mejor equipo del mundo: más de 100 goles en su selección, dos títulos locales en Estados Unidos, dos en , una Champions League, campeona olímpica en 2012, campeona del mundo en 2015... Esta delantera quiere seguir haciendo historia en el fútbol en Francia, en donde buscará llegar a su tercera final consecutiva.

EUGÉNIE LE SOMMER

A Eugénie, el amor por el fútbol se lo pasó su madre: exjugadora, tuvo que ceder ante los repetidos pedidos de su hija de que la anote en un club. Trélissac fue el primero de varios antes de su debut, que se dio en 2007, en Stade Briochin. Su crecimiento fue exponencial, hasta que en la temporada 2009/10 fue elegida como la mejor jugadora por la UNFP. Ese año, pasó a Olympique de Lyon, donde lleva 16 títulos locales de manera consecutiva (nueve ligas y siete copas), seis Champions Leagues y un . Así, solo le queda coronar su carrera con la Copa del Mundo en su país.

PATRI GUIJARRO

A Patri todo se le dio rápido en su carrera: con apenas 21 años, pasó de jugar en Collerense, un pequeño club en , a ser una de las figuras de y de su seleccionado. Jugó hasta los 14 años con hombres y pasó al club catalán con solo 17 en 2015. En 2018, ya era fija en y condujo al combinado sub 20 a la final del Mundial: allí, se quedó con la Bota de Oro y el Balón de Oro a pesar de haber perdido la final con . Buscará revancha en Francia, el mismo lugar donde hace un año no pudo coronarse con las juveniles.

MARTA

Seis veces elegida la mejor jugadora del mundo por la FIFA, nueve títulos locales en , dos en Estados Unidos, una ... ¿Qué más se puede decir de Marta, la mujer que en el Mundial de en 2014 reemplazó a Neymar en las camisetas? La expermientada delantera disputará su quinta Copa del Mundo con la intención de sacarse la espina de levantar el único título que le falta a su vitrina.

ESTEFANÍA BANINI

La historia de Estefi no empieza en , sino en porque le dio lo que su país no: un club donde hacer lo que mejor sabe hacer. La mendocina tuvo que cruzar la cordillera para poder jugar. No se equivocó: en el Cacique, fue cuatro veces campeona de la liga local y levantó la Copa Libertadores 2012. Después, jugó una temporada en Estados Unidos y, ahora, lo hace en Europa. Lleva la '10' y la cinta como Lionel Messi y su liderazgo se hace extensivo también fuera de la cancha: en el contexto del activismo femenino, ella no se quedó atrás y se enfrentó con la AFA para conseguir lo que se les negaba. Ahora, ya no usan más ropa prestada, son televisadas y juegan en estadios repletos. En Francia, intentará revalidar su militancia conduciendo a la Albiceleste a un resultado histórico.

VIVIANNE MIEDEMA

Miedema tiene 22 años, pero juega al fútbol desde los 15, siendo la jugadora más joven en debutar en la historia de la Eredevisie. Tras tres temporadas en Heerenveen, en donde convirtió más goles que los partidos que juegó (83 en 74), pasó a Bayern Munich y, luego, a . A pesar de los cuatro títulos a nivel clubes que ostenta, es su rendimiento en la selección lo que sorprende: lleva 57 goles en 74 partidos y está a dos de alcanzar a la máxima artillera de la historia, Manon Melis. En 2017, además, condujo al país a levantar la , el primer título para .

JODIE TAYLOR

El artículo sigue a continuación

Sin siquiera saber en su infancia que jugar al fútbol era una posibilidad para las mujeres porque "no había muchos modelos a seguir" en , Jodie Taylor se transformó en una verdadera trotamundos: con 33 años, ha jugador en 14 equipos y cinco países distintos. Sin embargo, recién empezó a jugar en su seleccionado en 2014, pero rápidamente demostró su calidad: fue la máxima anotadora de la Euro 2017, en donde alcanzó las semifinales, al igual que en el Mundial de Canadá en 2015, donde hizo historia con un tercer puesto.

SAKI KUMAGAI

Saki es, tal vez, la jugadora más influyente en el fútbol japonés, ya sea jugado por varones o por mujeres: el gol en la final del Mundial 2011 ante Estados Unidos que le dio la Copa del Mundo a su país fue el puntapié inicial para una carrera repleta de logros. Medalla de plata en Londres 2012, subcampeona del mundo en Canadá 2015 y campeona de la Copa de Asia en 2018, Kumagi intentará volver a alcanzar la gloria con su país.