El sorteo de la cuarta ronda (octavos de final) de la Copa de la Liga inglesa se celebró en la madrugada de este jueves y deparó un enfrentamiento asequible para el Arsenal, además de un duelo de alto voltaje entre dos gigantes.

Según la cadena "Sky Sports", el Liverpool recibirá al Chelsea en la cuarta ronda de la Carabao Cup, mientras que el sorteo emparejó al Arsenal, campeón de la Premier League, con el equipo peor clasificado que queda en el torneo, el Fleetwood Town.

Xabi Alonso estará listo para regresar al estadio de Anfield por primera vez como entrenador del Chelsea, después de que su equipo venciera al Leeds (6-3) la semana pasada, mientras que las filas del Liverpool superaron al Tottenham con una victoria (3-1).

Alonso, que ganó la Liga de Campeones de Europa con el Liverpool como jugador durante una etapa destacada, fue un candidato posible para suceder a Arne Slot, pero en su lugar se marchó a Stamford Bridge.

Por otro lado, el Fleetwood, que juega en la Segunda División, recibirá al Arsenal, mientras que el Brighton, que eliminó al Manchester United, espera al ganador del enfrentamiento de este jueves entre el Manchester City y el Norwich City.

El sorteo completo quedó de la siguiente manera:

Fleetwood contra Arsenal

Manchester City o Norwich contra Brighton

Everton contra Newcastle

Sunderland contra Brentford

Liverpool contra Chelsea

Bradford contra Peterborough

Fulham contra Crystal Palace

Bournemouth contra Aston Villa

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