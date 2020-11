Conte: "Estuve dos veces cerca del Real Madrid"

El técnico del Inter confiesa que pudo entrenar a los blancos

Antonio Conte confirmó los rumores que circularon en pasadas temporadas sobre su vinculación con el : "Estuve muy cerca en un par de momentos", dijo en la rueda de prensa previa al partido de de los blancos ante el Inter.

"Estoy concentrado en el Inter y estoy entusiasmado. Estamos creando algo importante. Se dio esa oportunidad, pero no estaba madura la situación. Lo agradezco. Estuve muy cerca en un par de momentos, pero pensé que la temporada ya había iniciado y hubiera sido complicado. Eso lo expuse cuando me llamaron".

El Inter no podrá contar con Lukaku por lesión y Alexis es duda en el ataque: "Solo ha entrenado hoy, así que...". Con solo dos puntos, el encuentro en Madrid es también de vital importancia para el conjunto neroazzurro: "Cada partido es una necesidad de hacer puntos, de ganar. Hay situaciones en las que por la fuerza del adversario te mides a equipos, como este, construidos para ganar la Champions. Ninguno como el Madrid. No es un paseo, vamos a sufrir y estamos preparados para ello. No nos vamos a meter en una esquina a recibir golpes. Vamos a afrontarlos sin temor a nunguno, como siempre".