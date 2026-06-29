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Hussein Hamdy

Traducido por

Conmoción: Rodri se opera y se pierde el inicio de la temporada

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Un duro golpe

El Manchester City ha recibido una noticia impactante sobre la situación de Rodri, el centrocampista del equipo, de cara a la próxima temporada.

Según el diario británico «Daily Mail», el centrocampista se someterá a una intervención quirúrgica por una lesión de origen desconocido tras su participación con España en el Mundial.

La recuperación no será larga, pero se perderá el inicio de la nueva temporada con el Manchester City.

El medio añade que el jugador ha luchado por recuperar su mejor nivel desde la rotura del ligamento cruzado anterior sufrida hace dos años.

Se operará tras el Mundial, justo antes de los dieciseisavos contra Austria.

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El club se ha negado a hacer comentarios.

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