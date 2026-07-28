Conmoción en el Barcelona: Laporta se ausenta del viaje a Inglaterra

Joan Laporta, presidente del Barcelona, no podrá viajar a Inglaterra esta semana para unirse a la concentración de preparación del primer equipo ni asistir al partido amistoso previsto ante el Birmingham, tras haber sufrido un trastorno del ritmo cardíaco.

Pese a que el problema de salud se trató con éxito, las recomendaciones médicas le obligaron a un reposo absoluto y le impidieron volar durante los próximos días. El presidente del club catalán quiso publicar un mensaje a través de sus cuentas oficiales para detallar su estado y tranquilizar a la afición, expresando su gratitud por la atención médica recibida.

Laporta dijo en su mensaje a los aficionados: "Todo salió bien, y los médicos lograron corregir el trastorno del ritmo cardíaco; ¡mi corazón vuelve a latir con normalidad! Estoy enormemente agradecido a los médicos, enfermeros y al maravilloso personal sanitario del Hospital de Barcelona, encabezado por el doctor Jordi Mories, que realizaron un trabajo excelente con gran profesionalidad y un trato humano exquisito".

Y añadió el presidente del Blaugrana, elogiando el equipo médico del club y el apoyo de sus allegados: "También quiero agradecer a los servicios médicos del Barcelona, presididos por el doctor Xavi Corbella, y a la directora de mi oficina, Manana Giorgadze, que lo coordinó todo con eficacia. Asimismo, me dirijo al doctor Valentí Fuster y a su equipo en el 'Mount Sinai' por sus acertados consejos, que me dieron tranquilidad, y al doctor Brugada, que recomendó el procedimiento médico aplicado. Y, por último, doy las gracias a mi familia, a mis hijos, a mis amigos y a todos los que me han apoyado; gracias a todos desde lo más profundo de mi corazón".

Las redes sociales registraron una amplia y rápida reacción por parte de la afición del Barcelona nada más anunciarse los detalles del estado de salud de Laporta, ya que los seguidores del club le desearon una pronta recuperación y un rápido regreso a sus funciones.

Ante la confirmada ausencia de Laporta en el viaje, su vicepresidente de asuntos deportivos, Rafa Yuste, encabezará la delegación del club catalán en Inglaterra por ser el responsable de mayor rango; está previsto que se una a la concentración del equipo en el centro "St George's Park" mañana miércoles, tras finalizar la reunión de la junta directiva.