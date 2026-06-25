Ya se conoce la hora de inicio del partido entre la selección holandesa y Túnez. Aunque el mal tiempo amenazaba con aplazar el último encuentro de la fase de grupos de Países Bajos, eso no ocurrirá.

«Se ha comunicado que el partido comenzará tal y como estaba previsto», informa el reportero de la NOS Jeroen Stekelenburg desde Kansas City, donde se disputará el encuentro.

El partido empezará a la 01:00 (hora de los Países Bajos). «Es increíble ver el campo: ha llovido mucho, pero ahora no hay ni un charco».

«De hecho, el campo está en perfectas condiciones, así que todo comenzará a la 01:00», concluye Stekelenburg.







