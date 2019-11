Concacaf, la zona de confort que ya aburre a la Selección mexicana

Sin despeinarse, la Selección mexicana venció a Panamá 0-3, en un partido que generó muchas dudas.

Como ya se está volviendo una constante, la Selección mexicana ganó contundentemente, pero no gustó el funcionamiento del equipo en su partido contra Panamá. El resultado final fue 0-3, gracias al doblete de Raúl Jiménez y el tanto de Edson Álvarez.

Pensando en que enfrentará dos partidos en la Fecha FIFA, Martino experimentó y colocó en el once a jugadores que no venían teniendo tanta regularidad, como César Montes, Carlos Rodríguez o Erick Gutiérrez, e incluso sabiendo que el margen de error era amplio, el Tri se pudo dar el lujo de no jugar ni siquiera cercano a su mejor nivel.

Como ya se suponía, el marcador fue holgado a favor de , que ya acumula paso perfecto en la Liga de Naciones, ganando sus tres partidos y anotando 11 goles por solo uno en contra. Lo que más llama la atención es la sencillez con la que se han sacado los resultados, no aparentando en ningún momento pisar el acelerador.

Siempre será prioritario obtener los resultados y después pensar en el funcionamiento colectivo, pero el Tricolor en ninguno de sus partidos ha afrontado reto alguno. No sufre, no se emplea a fondo y termina siempre vencedor sin importar las circunstancias.

Si hay algo peligroso en la vida misma es caer en la zona de confort, y la Selección mexicana es indudablemente el gigante de la Concacaf y rival a vencer. El poco roce internacional terminará afectando, no pareciendo muy esperanzador ganar partidos con tan poco grado de dificultad, aspecto del que se ha quejado Tata Martino y algunos futbolistas.

Tocará cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones, una Fecha FIFA en marzo en la que se podría jugar contra rivales europeos de primer nivel y posteriormente el desenlace de este torneo. No hay sensación más dulce que ganar, pero las formas y las circunstancias siempre serán importantes, teniendo un camino sin ningún obstáculo para seguir siendo el mandón de la zona.