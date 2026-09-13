Con un solo gol, el Nápoles agrava la crisis del Bolonia

Nápoles logró una valiosa victoria a costa del Bolonia por un gol a cero, este domingo, en el partido que enfrentó a ambos equipos en el estadio Diego Armando Maradona, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la Serie A, con lo que el conjunto del sur sumó tres nuevos puntos en su recorrido en la competición.

El único gol del encuentro llegó a través de Stanislav Lobotka en el minuto 66, después de que el jugador del Nápoles lograra sacudir las mallas del Bolonia y otorgar a su equipo la ventaja, siendo el tanto suficiente para decidir el duelo a favor de los locales y mantener su ventaja hasta el pitido final.

El partido presenció un gol a favor del Bolonia por medio de Arthur Theate, en el minuto siete, pero el árbitro decidió anularlo por fuera de juego, tras recurrir a la tecnología del vídeo.









El Nápoles elevó su cuenta a 6 puntos para ocupar la novena posición en la tabla de clasificación de la Serie A, después de haber logrado dos victorias frente a dos derrotas durante las primeras cuatro jornadas, en un inicio en el que el equipo busca recuperar su equilibrio y competir por los puestos de arriba.

Por el contrario, el Bolonia continuó con sus resultados irregulares en la competición, después de que su cuenta se estancara en un solo punto en el decimosexto puesto, quedándose el equipo sin ninguna victoria hasta el momento, conformándose con un empate frente a tres derrotas en los primeros cuatro partidos de la Serie A.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora