¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-EUR-C1-UNIONAFP
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Con un salario astronómico en Libia: Sofiane Boufal aterriza en Trípoli

Fichajes
Marruecos
Al-Ittihad
S. Boufal
Marruecos
Libia

¿Cuál es el número?

El marroquí Sofiane Boufal llegó este domingo a Libia como paso previo para completar su traspaso al club Al-Ittihad, después de haber quedado como agente libre tras su salida del Le Havre francés durante el mercado de fichajes de verano.

El portal marroquí "Hespress" señaló que Boufal, de 32 años, llegó a Libia para preparar su fichaje por el Al-Ittihad, en una operación que se produce tras finalizar su vínculo con el Le Havre, al que se había incorporado durante el mercado de fichajes de invierno de la pasada temporada.

Boufal disputó 17 partidos con el Le Havre, en los que marcó un gol y dio 4 asistencias, antes de abandonar el club y quedar disponible para un traspaso a coste cero.

Según el informe, el jugador marroquí despertó el interés de varios clubes europeos, especialmente de la Segunda División francesa y de la Liga española, aunque su destino más cercano parece encaminarse hacia la liga libia a través del Al-Ittihad.

"Hespress" indicó que Boufal percibirá, según los informes, un salario anual superior a los 4 millones de euros en Libia, en caso de que el acuerdo se cierre de forma oficial.

Africa Cup of Nations Qualification
Marruecos crest
Marruecos
MAR
Gabón crest
Gabón
GAB

Boufal cuenta con una amplia experiencia en los campos europeos, tras haber pasado por varios clubes, además de su trayectoria internacional con la selección de Marruecos, de la que fue uno de sus integrantes durante los últimos años.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google