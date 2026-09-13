Con un salario astronómico en Libia: Sofiane Boufal aterriza en Trípoli

El marroquí Sofiane Boufal llegó este domingo a Libia como paso previo para completar su traspaso al club Al-Ittihad, después de haber quedado como agente libre tras su salida del Le Havre francés durante el mercado de fichajes de verano.

El portal marroquí "Hespress" señaló que Boufal, de 32 años, llegó a Libia para preparar su fichaje por el Al-Ittihad, en una operación que se produce tras finalizar su vínculo con el Le Havre, al que se había incorporado durante el mercado de fichajes de invierno de la pasada temporada.

Boufal disputó 17 partidos con el Le Havre, en los que marcó un gol y dio 4 asistencias, antes de abandonar el club y quedar disponible para un traspaso a coste cero.

Según el informe, el jugador marroquí despertó el interés de varios clubes europeos, especialmente de la Segunda División francesa y de la Liga española, aunque su destino más cercano parece encaminarse hacia la liga libia a través del Al-Ittihad.

"Hespress" indicó que Boufal percibirá, según los informes, un salario anual superior a los 4 millones de euros en Libia, en caso de que el acuerdo se cierre de forma oficial.

Boufal cuenta con una amplia experiencia en los campos europeos, tras haber pasado por varios clubes, además de su trayectoria internacional con la selección de Marruecos, de la que fue uno de sus integrantes durante los últimos años.