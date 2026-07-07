Con un mensaje contundente, Infantino defiende a Mbappé

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, condenó los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amaría contra el capitán francés Kylian Mbappé y reafirmó el compromiso del fútbol de combatir el racismo y ser un espacio inclusivo y seguro para todos.

En una historia de Instagram, recordó que el fútbol, durante este Mundial, ha demostrado su poder para unir a las personas y reafirmó que no hay cabida para el racismo en el deporte o en la sociedad.

Escribió: «El fútbol ha demostrado en este Mundial su poder para unir. Debe seguir siendo un espacio seguro e inclusivo, y seguiremos luchando contra el racismo».

En otra historia de Instagram, reiteró su condena y expresó la solidaridad del fútbol con el capitán francés.

«Condeno rotundamente los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amaría contra Kylian Mbappé. Todo el fútbol y la sociedad estamos con el capitán francés. Debemos luchar juntos contra el racismo y derrotarlo», añadió.

Finalmente, reafirmó la postura firme de la FIFA contra el racismo. «A lo largo del Mundial, el fútbol ha demostrado ser una fuerza enorme que une a las personas en nuestras vidas. Nuestro deporte debe seguir siendo un espacio inclusivo y seguro para todos, y continuaremos con nuestros esfuerzos para erradicar la lacra del racismo de nuestro deporte y de la sociedad».

La polémica comenzó cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla, tras el partido entre Paraguay y Francia en el Mundial 2026, llamó «salvaje» a Mbappé y afirmó que «ni siquiera había aprendido a escribir». y añadió: «En lugar de leche materna, se alimentaba de coco, y el ser más culto del que había oído hablar era el chimpancé», antes de describirlo como «un camerunés que finge ser francés, resentido, recién enriquecido, arrogante y feo».

Además, restó importancia a la victoria de Francia y dijo que algunos solo lamentaban no haber abofeteado al jugador tras el partido.

Mbappé respondió con un comunicado contundente en el que la llamó «mujer despreciable que no merece su cargo», afirmó que no representa al pueblo paraguayo y subrayó que no permitirá que se difunda el odio y el racismo.

Aunque luego eliminó el post y admitió que era racista, se negó a disculparse con el delantero del Real Madrid. En una nueva rueda de prensa acusó a la FIFA de orquestar la crisis y retó al capitán francés: «No me subestimes, Mbappé».

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