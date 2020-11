Con suplentes, River igual fue River

No fue una noche fácil para el fútbol argentino. Como tampoco lo fue esta tarde, ni estos días, ni lo serán los días de ahora en más. La despedida de Diego Maradona es una daga que con el correr de las horas cala más hondo, pero la pelota tiene que seguir rodando.

Desde la previa en el Gigante de Arroyito ya se respiraba un aire distinto. El destino quiso cruzar, caprichoso, a dos de los "equipos contrarios" al Diez Eterno, por un lado River y por el otro, . En las misas humanas de estos días hinchas de estas instituciones se hicieron presentes para despedirlo y se vivieron escenas tan impensadas como hermosas, a pesar de que muchos se encaprichen solo en mostrar las sombras. El sol salió gracias a Diego, bosteros y gallinas, canallas y leprosos. El llanto se hizo uno y tanto Marcelo Gallardo como Cristian Kily González estuvieron presentes en el velatorio del ídolo: un símbolo.

Y todo esto se sintió antes de que empiece el encuentro, resumido en un abrazo de pésame entre el Muñeco y el Kily, quienes se dieron un pésame antes de comenzar a competir. En lo estrictamente deportivo, River demostró un gran nivel a pesar de contar con varios suplentes. Leonardo Ponzio, con 38 años, volvió a demostrar que está a la altura de la competencia argentina, de la presión y exigencia que pide su entrenador. Fue la figura del partido.

Fabrizio Angileri metió dos centros que se tradujeron en goles para su equipo, sin secretos: el lateral está teniendo continuidad y eso le genera confianza; Gallardo le empieza a tener confianza y le da continuidad. Bruno Zuculini se conjugó bien en el mediocampo y entre los dos cubrieron la ausencia de Enzo Pérez.

