Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP
Khaled Mahmoud

Traducido por

Con su remate de cabeza ante Australia, Imam Ashour supera a Cristiano Ronaldo

Australia vs Egipto
Australia
Egipto
World Cup
E. Ashour
C. Ronaldo
Portugal
Australia
Egipto
EE. UU.
Portugal

Imam Ashour escribe una página de la historia que Ronaldo no logró escribir en el Mundial

El astro egipcio Imam Ashour sigue brillando en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Es titular en el duelo contra Australia en Dallas, en los dieciseisavos del Mundial.

En el minuto 13, adelantó a los Faraones con un potente cabezazo a centro de Karim Hafez.

Es su segundo tanto en el torneo, tras el logrado ante Bélgica en el debut (1-1).

Es el primer tanto egipcio en eliminatorias desde el gol de Abdel Rahman Fawzi a Hungría en 1934.

Además, su tanto llegó tras una jugada abierta, algo que diferencia a Ashour de Cristiano Ronaldo, quien necesitó seis Mundiales para anotar en la fase eliminatoria. aunque llegó desde el punto de penalti en la victoria 2-1 sobre Croacia.

La primera parte acabó 1-0 y el ganador se medirá en octavos al vencedor del Argentina-Cabo Verde.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google