Con su remate de cabeza ante Australia, Imam Ashour supera a Cristiano Ronaldo

El astro egipcio Imam Ashour sigue brillando en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Es titular en el duelo contra Australia en Dallas, en los dieciseisavos del Mundial.

En el minuto 13, adelantó a los Faraones con un potente cabezazo a centro de Karim Hafez.

Es su segundo tanto en el torneo, tras el logrado ante Bélgica en el debut (1-1).

Es el primer tanto egipcio en eliminatorias desde el gol de Abdel Rahman Fawzi a Hungría en 1934.

Además, su tanto llegó tras una jugada abierta, algo que diferencia a Ashour de Cristiano Ronaldo, quien necesitó seis Mundiales para anotar en la fase eliminatoria. aunque llegó desde el punto de penalti en la victoria 2-1 sobre Croacia.

La primera parte acabó 1-0 y el ganador se medirá en octavos al vencedor del Argentina-Cabo Verde.