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RaphinhaGetty Images

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Con números: Raphinha, el más letal de Europa

Barcelona vs Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
Primera División
Raphinha
España
Brasil

Nadie compite con el brasileño

El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, prolongó su llamativa actuación con el conjunto catalán desde el inicio de la temporada, después de presentar unos números ofensivos destacados que lo colocaron a la cabeza de los jugadores con mayor contribución en goles entre las estrellas de las grandes ligas europeas.

Según el diario Mundo Deportivo, Raphinha ha marcado 6 goles y ha dado 3 asistencias durante las primeras cinco jornadas de LaLiga, participando de forma directa en 9 goles de los 21 que ha logrado el Barcelona en la competición.

El jugador brasileño mantuvo su gran nivel durante la victoria sobre el Levante por 4-2, después de dar dos asistencias en apenas 19 minutos, la primera a Pedri (Pedri no) — la primera a Marc Bernal.

Además, Raphinha fue el jugador del Barcelona que más ocasiones generó durante el partido, tras crear 3 ocasiones, además de completar 3 regates.

Estos números otorgan a Raphinha una clara ventaja al compararlo con los principales goleadores de las grandes ligas europeas.

Primera División
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Barcelona
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Racing Santander
SAN

En la Premier League, Erling Haaland ha marcado 4 goles con el Manchester City sin dar ninguna asistencia.

En la Serie A italiana, Dovbyk (Dovbyk no) — Devyne Rensch (no) — Dovbyk encabeza la lista de goleadores con 5 goles con la Roma, sin asistencias.

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En la Ligue 1 francesa, Amine Gouiri ha marcado 4 goles con el Olympique de Marsella sin dar ninguna asistencia, mientras que Kamory Doumbia tiene 4 goles y una asistencia con el Brest, y Lassine Sinayoko ha marcado 4 goles con el Paris FC sin asistencias.

En la Bundesliga alemana, Igor Matanovic, jugador del Friburgo, y Patrik Schick, delantero del Leverkusen, tienen 3 goles y una asistencia cada uno.

De esta manera, Raphinha supera a todos estos jugadores en cuanto al total de contribuciones directas en goles, tras alcanzar 9 contribuciones en apenas cinco jornadas.

Los números de Raphinha no se limitan a LaLiga, ya que hasta ahora ha marcado 8 goles y ha dado 3 asistencias entre la liga y la Liga de Campeones de Europa.

El brasileño ha participado en los cinco partidos del Barcelona en LaLiga, y los ha comenzado todos como titular, además de haber sido titular en el primer partido del equipo en la Liga de Campeones de Europa.

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