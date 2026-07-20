Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Con la participación de Hamza Abdelkarim, Fleck presiona a las estrellas del Barcelona

H. Flick
H. Abdelkarim
Ronald Araújo
Barcelona
World Cup
Primera División
Alemania
Egipto
Uruguay
España

Un esfuerzo redoblado

Hans Flick, técnico del Barcelona, ha intensificado los entrenamientos físicos en la segunda semana de pretemporada junto al nuevo preparador Benjamin Kogel para mejorar la forma de los jugadores.

Según «Mundo Deportivo», la segunda de las dos sesiones programadas para este lunes —en un plan que suma tres entrenos hasta el domingo— se alargó por decisión del técnico alemán y se centró en lo físico.

Participó el mismo grupo que por la mañana, más el uruguayo Ronald Araújo, de vuelta tras el Mundial.

También se ejercitaron los jugadores del filial y de las categorías inferiores que iniciaron la pretemporada con el primer equipo el lunes pasado: Orian Gorin, Álex González, Óscar Gestao, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Shin Kluivert, Ibrima Tounkara, Tony Fernández, Joi Fernández, Geoffrey Torrents, Tomi Márquez, Brian Farinías, Álvaro Cortés, Aaron Yakobishvili, Iker Rodríguez y Xavi Espart, quien regresó tras descansar tres días después de ganar el Europeo sub-19.

El canterano Hafiz Garima sigue ausente por enfermedad, aunque se espera su pronta recuperación.

Amistosos
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google