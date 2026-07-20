Con la participación de Hamza Abdelkarim, Fleck presiona a las estrellas del Barcelona

Hans Flick, técnico del Barcelona, ha intensificado los entrenamientos físicos en la segunda semana de pretemporada junto al nuevo preparador Benjamin Kogel para mejorar la forma de los jugadores.

Según «Mundo Deportivo», la segunda de las dos sesiones programadas para este lunes —en un plan que suma tres entrenos hasta el domingo— se alargó por decisión del técnico alemán y se centró en lo físico.

Participó el mismo grupo que por la mañana, más el uruguayo Ronald Araújo, de vuelta tras el Mundial.

También se ejercitaron los jugadores del filial y de las categorías inferiores que iniciaron la pretemporada con el primer equipo el lunes pasado: Orian Gorin, Álex González, Óscar Gestao, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Shin Kluivert, Ibrima Tounkara, Tony Fernández, Joi Fernández, Geoffrey Torrents, Tomi Márquez, Brian Farinías, Álvaro Cortés, Aaron Yakobishvili, Iker Rodríguez y Xavi Espart, quien regresó tras descansar tres días después de ganar el Europeo sub-19.

El canterano Hafiz Garima sigue ausente por enfermedad, aunque se espera su pronta recuperación.