El español Álvaro Carreras, lateral del Real Madrid, ha mostrado una gran determinación por demostrar sus capacidades y hacerse con un puesto de titular en el once del conjunto blanco, evidenciando una alta disposición para competir con el recién llegado Marc Cucurella.

En un momento en el que su misión parecía sumamente difícil tras el fichaje de Cucurella, el hijo de la ciudad de Ferrol se remangó para convencer al técnico portugués José Mourinho de que es capaz de desempeñar un papel importante en el equipo.

Y después de una pretemporada en la que fue el jugador con más participación en cuanto a número de minutos, el futbolista siguió ofreciendo grandes rendimientos con el inicio de los partidos oficiales, siendo el duelo ante el Rayo Vallecano el resumen más destacado de lo que busca ofrecer esta temporada con el conjunto blanco.

Según el diario español "Marca", la arrancada de Carreras en el minuto 13 se saldó con la obtención de un penalti que Kylian Mbappé transformó con éxito para abrir el marcador, tras una internada perfecta cargada de empeño y determinación que acabó con una entrada y un derribo del defensa Rubén León, cuando el árbitro señaló un penalti indiscutible con el que Mbappé anotó el primer gol, antes de que el delantero del conjunto blanco devolviera el favor a su compañero poco después.

El minuto 16, apenas tres minutos más tarde, presenció otra penetración de Carreras en el área que terminó con una magnífica pared con Kylian Mbappé, para que el lateral izquierdo se encontrara de cara a la portería y colocara el balón en la red del guardameta Emil Bany Odero con éxito, marcando un gran gol con el que coronó unos 17 minutos perfectos que ofreció al comienzo del encuentro.

Carreras mostró solidez defensiva en una noche tranquila para el Real Madrid en las pocas ocasiones en las que el Rayo Vallecano intentó atacar por su banda, mientras que fue muy decisivo en la faceta ofensiva.

Se evidenció el buen entendimiento entre él y Vinicius Junior en el frente izquierdo, con el apoyo constante de Bernardo por dentro, hasta convertir su banda en la principal fuente de los ataques del Real Madrid, ya que el juego se inclinó por completo hacia la banda izquierda durante todo el transcurso del partido.

Feliz con Mourinho

El técnico portugués José Mourinho logró motivar a Carreras y devolverle su mejor versión tras el final de la temporada pasada y las dudas que la acompañaron a raíz del fichaje de Marc Cucurella.

Mourinho había anunciado con claridad que todos los jugadores dispondrían de minutos de participación esta temporada, algo que en efecto está aplicando con el lateral izquierdo, que vivió momentos excelentes la temporada pasada bajo la dirección de Xabi Alonso antes de sufrir con Álvaro Arbeloa y terminar en el banquillo.

Carreras recuperó su mejor nivel técnico y físico tras aprovechar el verano para reordenar sus cartas y mostrarse a un nivel notable durante la pretemporada.



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