El seleccionador debe ofrecer la lista de jugadores para los últimos dos compromisos de las Eliminatorias para la Eurocopa.

Ya alcanzado el primer objetivo, el de clasificarse a la Eurocopa de Alemania 2024, la Selección de España quiere acabar líder de su grupo para ser cabeza de serie en el campeonato continental. Los de Luis De La Fuente enfrentarán a Chipre y Georgia en sus últimos dos compromisos.

España viene de ganar a Escocia y a Noruega en sus dos encuentros previos, seis puntos que le sirvieron para certificar su presencia en la Eurocopa del próximo verano. Sin embargo, ahora peleará el primer lugar del Grupo A con Escocia.

España y Escocia tienen 15 puntos en 6 partidos jugados, y ahora afrontan el parón internacional de noviembre para acabar como primeras clasificadas, lo que les daría el privilegio de ser cabeza de serie en la Eurocopa y evitar a los principales equipos en el certamen continental.

La Roja tiene que jugar primero contra Chipre a domicilio, el 16 de noviembre, y luego contra Georgia en casa, el 19 del mismo mes. Por su parte, los británicos se miden a Georgia fuera de casa y cierran la fase de grupos siendo locales ante Noruega.

Cuándo y a qué hora dará Luis De La Fuente la lista de convocados para enfrentar a Chipre y Georgia

El entrenador español dará a conocer los convocados el viernes 10 de noviembre de 2023 .

¿Vuelve Isco? Los futbolistas que convoca De la Fuente

Después del renacimiento futbolístico que está teniendo Isco Alarcón en el Betis, siendo el malagueño uno de los futbolistas más destacados del equipo de Manuel Pellegrini e incluso de LaLiga 2023-24, muchos esperan que De la Fuente lo convoque para estos dos compromisos de noviembre. La Roja no se juega la clasificación sino el primer lugar del Grupo, objetivo accesible dado el nivel de sus últimos dos rivales, y no sería extraño que el seleccionador premie a Isco con una convocatoria.

Isco disputó un total de 38 partidos con la Absoluta de España desde su debut en 2012, marcando 12 goles y dando seis asistencias en el proceso. Su último partido fue contra Suecia (3-0 en el Bernabéu) en 2019, en un juego también correspondiente a las Eliminatorias de una Eurocopa. Según "AS", Isco entró en la prelista de 50 jugadores hecha por De la Fuente de cara a esta convocatoria.

El que no parece que vaya a regresar es el sevillista Sergio Ramos, pese a que el de Camas sueña con volver. “Lo que está claro es que solamente con ver cómo se han ido desarrollando los acontecimientos se demuestra que mi apuesta pasa por otros jugadores. Eso sin quitarle valor a Sergio Ramos, que es un grandísimo jugador. Pero un seleccionador tiene que empezar con una idea basada en algo, y yo tengo una serie de jugadores que me dan garantías y confianza”, dijo De la Fuente a "AS" la semana pasada.

¿Qué partidos y cuándo juega la Selección España en noviembre de 2023? Horarios, calendarios y fechas

Partido Fecha Competición Hora Chipre vs España 16/11/2023 Clasificación Euro 2024 19:00 España vs Georgia 19/11/2023 Clasificación Euro 2024 20:45

España está compitiendo en el grupo A junto a Escocia, Noruega, Georgia y Chipre.

Cuerpo técnico de Luis de la Fuente en la Selección España: segundo entrenador, preparador físico, analistas y psicólogo, quiénes son, cargo y qué función tienen

Pablo Amo. Es el segundo entrenador de Luis de la Fuente. Es un exfutbolista que estuvo en el Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña, Valladolid o Zaragoza. Antes ocupaba el cargo de seleccionador Sub-18.

Carlos Cruz. Es el preparador físico de la Selección. En la RFEF desde 2019, ya formaba parte del cuerpo técnico en ese puesto con Luis de la Fuente en la Selección Sub-21.

Miguel Ángel España. El preparador de portero de los de Luis de la Fuente. Jugó en el Rayo Vallecano, Hércules, Alicante y Orihuela, y ha ocupado ese puesto en distintas categorías inferiores desde que llegó a la RFEF en el año 2006.

Juanjo González. Ocupa el cargo de técnico auxiliar. Llegó a jugar en el primer equipo del Sporting de Gijón tras salir de la cantera de Mareo. Ya formaba parte del cuerpo técnico de Luis de la Fuente en la selección Sub-21.

Javier López Vallejo. Actúa como psicólogo de la Selección Española. Fue el portero durante varios años del Osasuna y el Villarreal, pasando también por el Recreativo de Huelva y el Zaragoza antes de jugar en la liga griega. Ya ocupó este mismo cargo en la Absoluta femenina.

Pablo Peña. Es el analista de la Selección Española. También ha formado durante varios años parte del equipo de confianza con el que ha trabajado Luis de la Fuente en las categorías inferiores de la RFEF.