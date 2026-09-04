Con el arma de Neymar: Martinelli lanza el desafío con el Al-Hilal saudí

El brasileño Gabriel Martinelli, nuevo jugador del Al-Hilal, expresó su gran felicidad por unirse a las filas del "Zaeem", asegurando que su traspaso al club representa un paso importante en su carrera y que aspira a dejar una huella histórica durante los años que pasará con la camiseta del equipo.

Martinelli declaró al centro de prensa del Al-Hilal: "Estar en el Al-Hilal significa mucho para mí, estoy muy feliz por este paso y aspiro a dar lo mejor de mí y ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos".

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El extremo brasileño habló sobre representar al club cuya camiseta vistió anteriormente su compatriota Neymar, manifestando su orgullo por esta trayectoria, y dijo: "Jugar para el mismo club en el que jugó Neymar es algo que me hace sentir muy orgulloso, siento una gran felicidad por estar aquí, al igual que mi familia, y espero aportar algo que me convierta en parte de la historia del Al-Hilal".

Martinelli aseguró que uno de sus principales objetivos con el "Zaeem" es inmortalizar su nombre en la historia del club, afirmando: "Quiero dejar mi huella en el Al-Hilal, lograr muchas cosas con el equipo y que los aficionados me recuerden como un jugador que lo dio todo por esta camiseta".

Sobre el mejor gol que ha marcado a lo largo de su carrera hasta ahora, Martinelli explicó que la elección no fue fácil, pero se decantó por su gol con la selección de Brasil durante el Mundial 2026, afirmando: "La elección es un poco difícil, pero elegiré mi gol en Japón durante el Mundial 2026, porque es un gol que aprecio mucho".

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El jugador brasileño también reveló una faceta personal de su vida, tras hablar de su amor por la aviación y los viajes, aclarando que esta afición está ligada a los recuerdos de su infancia, y dijo: "Me encanta volar, y cuando era niño solía viajar con mi padre, y eso sigue grabado en mi mente hasta hoy".

El Al-Hilal había anunciado oficialmente el fichaje de Martinelli, procedente del Arsenal inglés, con un contrato que se extiende por cuatro años y con el que lucirá el dorsal número 7, iniciando así un nuevo capítulo en su carrera, en medio de grandes ambiciones por parte del club y del jugador, y un deseo compartido de convertir la operación en una de las experiencias más destacadas de la estrella brasileña.