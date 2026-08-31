Con cláusula de rescisión: el Real Madrid cierra un nuevo fichaje

El Real Madrid ha cerrado el fichaje de Sergio Martínez, jugador del Racing de Santander, por 3 millones de euros, el valor de la cláusula de rescisión de su contrato.

El diario Marca informó de que el jugador, de 19 años, se incorporará al Real Madrid Castilla, aunque también tendrá la posibilidad de entrenar con el primer equipo, teniendo en cuenta que estará vinculado por un contrato hasta 2030.

Sergio Martínez llega al conjunto merengue después de haber disputado esta temporada su primer partido en Primera División, en el que marcó un gol, tras el ascenso de su equipo.

La operación se resolvió mediante el pago del valor de la cláusula de rescisión en el contrato del jugador. El propio Racing lo confirmó en su comunicado oficial, en el que dijo: «El Racing y el Real Madrid han llegado a un acuerdo por el traspaso de Sergio Martínez».

El comunicado continuó: «El club madridista se compromete a abonar, en un solo pago, la cantidad total fijada como cláusula de rescisión en el contrato que unía al Racing con el jugador».

El Racing también quiso dedicar un emotivo mensaje de despedida a su joven jugador, formado íntegramente en la cantera del club.

El Racing dijo: «Le deseamos a Sergio todo el éxito que se merece. Estamos muy orgullosos de tu evolución y de la manera en la que has defendido el escudo del club durante todos estos años. Y los campos de El Sardinero seguirán siendo siempre tu casa».

El diario As señaló que Sergio Martínez juega con su pierna derecha y ocupa la posición de mediocentro, siendo un jugador muy completo y de gran versatilidad.

El joven jugador destaca por su agilidad pese a su altura, además de un talento excepcional, y aunque su tendencia ofensiva es algo mayor que su vocación defensiva, es capaz de desempeñar varios roles, ya que puede ser organizador del juego, pivote, centrocampista o mediapunta.

El plan del conjunto blanco pasa por que Sergio Martínez comience su trayectoria con el Castilla, para luego ir progresando por etapas hasta alcanzar el máximo nivel, según una evolución natural basada en el principio del mérito.

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