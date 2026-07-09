Con cifras récord, Bono brilla en el Mundial

El portero marroquí Yassine Bono detuvo un penalti a Francia en los cuartos de final del Mundial.
En el minuto 28, el árbitro pitó penalti a favor de los «Les Bleus» y Kylian Mbappé lo lanzó, pero Bono lo detuvo con maestría.
Según Opta, Bono ha recibido solo dos goles de nueve penaltis en el Mundial (incluida la tanda), detuvo cuatro y tres se marcharon fuera.
Opta añadió: «Bono ha parado cuatro penaltis en el Mundial, igualando el récord de más paradas de penaltis en la historia del torneo desde 1966, incluyendo las tandas».
Además, Squawka destaca que Bono es el primer portero marroquí que detiene un penalti en juego, no en tanda, en la historia de los Mundiales.
Y añadió: «No hay ningún portero que haya parado más penaltis en un Mundial (incluidas las tandas) que Bono, con cuatro».