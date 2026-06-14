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Con aroma a Liverpool, Van Dijk marca su primer gol en el Mundial

Holanda vs Japan
Holanda
Japan
World Cup
V. van Dijk
Países Bajos
Japón
EE. UU.

El primer gol del capitán del Liverpool

El holandés Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, marcó su primer gol en un Mundial al vencer a Japón en la madrugada del lunes, en la primera jornada del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

El central marcó de cabeza en el 50, tras un centro perfecto de su compañero en el Liverpool Ryan Gravenberch, para poner el 1-0.

Sin embargo, Kito Nakamura empató para Japón en el 57’ con un disparo desde fuera del área.

Criscencio Samferrel devolvió la ventaja a Holanda con un disparo con efecto desde la derecha (2-1).

Es el primer tanto de Van Dijk en un Mundial, tras jugar cinco partidos en Catar 2022 sin anotar y después de que Holanda se ausentara en 2018.

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Japan
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Ambas selecciones integran el Grupo F junto a Túnez y Suecia.

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