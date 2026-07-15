Con 150 millones... Mbappé cumple su famosa promesa

La selección francesa quedó eliminada en semifinales del Mundial 2026 tras perder 2-0 ante España, lo que frustró el sueño de Kylian Mbappé de alcanzar su segunda final consecutiva y tercera en tres ediciones.

Para Mbappé, esta eliminación no fue solo una derrota deportiva, sino que volvió a poner de relieve uno de sus momentos más famosos tras la derrota en la final del Mundial de Catar 2022 en la tanda de penaltis contra Argentina, cuando publicó en sus redes sociales una foto en la que aparecía sosteniendo la Bota de Oro al máximo goleador del torneo, con la Copa del Mundo al fondo, y la acompañó con una sola palabra: «Volveremos».

La publicación se hizo viral con más de 150 millones de visualizaciones y muchos la interpretaron como una promesa a la afición francesa de volver a la final y resarcirse de la derrota ante Argentina.



Cuatro años después, Mbappé cumplió parcialmente su promesa: Francia llegó a semifinales, pero España detuvo su camino, dejando a los “Gallos” fuera de la final por primera vez desde 2014.

Mbappé brilló en lo individual con ocho goles, pero no pudo inclinar la balanza ante una España que controló el partido y selló el 2-0.

Así, el tuit que inspiró a la afición francesa tras la final de 2022 se convirtió en un recuerdo doloroso, pues la aventura de Francia en 2026 terminó antes de llegar al partido que Mbappé prometió recuperar.

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