Recientes informes periodísticos han revelado un nuevo giro en la trayectoria de la joven estrella brasileña Savinho, quien ha tomado una decisión determinante antes del inicio de la nueva temporada.

Savinho no fue uno de los jugadores titulares en el once del Manchester City durante la temporada pasada, ya que disputó 36 partidos en todas las competiciones.

En total, el extremo brasileño jugó 1502 minutos, en los que marcó cuatro goles y dio dos asistencias.

El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó que Savinho comunicó a la directiva del Manchester City su deseo de marcharse durante el actual mercado de fichajes de verano.

Y añadió: «La estrella brasileña desea participar de forma regular y con mayor protagonismo para continuar con su proceso de desarrollo técnico, por lo que la directiva del Manchester City es plenamente consciente de su situación y de su deseo, aunque cabe señalar que la decisión final sobre concretar este paso sigue en manos del club».

Señaló que el Tottenham sigue de cerca la situación de Savinho, ya que lo ha marcado como uno de sus principales objetivos para reforzar sus filas, en medio de informes que apuntan al seguimiento del club londinense sobre el extremo brasileño y a su interés en él desde el pasado mes de mayo.

Savinho se había incorporado al City en el verano de 2024 procedente del Troyes francés, antes de firmar en octubre de 2025 un contrato de larga duración que lo vincula con el conjunto celeste hasta el verano de 2031.

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