Comunicado oficial: ¿ha terminado la trayectoria de Modric con Croacia?

La Federación Croata de Fútbol confirmó la continuidad de la estrella del Milan, Luka Modric, en la representación de la selección de su país, pese a haber cumplido los 41 años, después de que varios informes apuntaran a su cercanía a la retirada tras una temporada decepcionante en la liga italiana y en el Mundial durante los últimos meses.

La Federación Croata anunció, en un comunicado oficial este sábado, que Modric estará dentro de la lista de la selección de su país para el parón internacional entre septiembre y octubre, y que la lista completa se dará a conocer el lunes.

Modric confirmó su disposición a participar con la selección de Croacia durante todo su próximo recorrido en la Liga de Naciones de la UEFA, siempre que se encuentre en condiciones físicas óptimas.

A comienzos de este verano surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que Modric se retirara, después de no lograr la clasificación a la Liga de Campeones de Europa con el Milan al final de la temporada pasada, antes de disputar una decepcionante campaña en el Mundial, que terminó con su eliminación ante Portugal en los dieciseisavos de final.

Modric se prepara para cumplir los 41 años, dando así continuidad a su magnífica trayectoria en los terrenos de juego.

Modric ocupa actualmente el tercer puesto en la lista de los jugadores con más participaciones con sus selecciones a lo largo de la historia, con un registro de 202 partidos internacionales, por detrás del argentino Lionel Messi, con 207 partidos, quien anunció recientemente su retirada internacional, y del portugués Cristiano Ronaldo, con 233 partidos.



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