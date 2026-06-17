El Real Madrid ha reforzado su postura en el caso «Negreira» al presentar un escrito ante la UEFA para que reabra el expediente disciplinario sobre los pagos que el FC Barcelona realizó a José Negreira, exvicepresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Española de Fútbol.

En un comunicado, el club blanco asegura haber aportado a la UEFA «pruebas importantes» que refuerzan los indicios de pagos prolongados y opacos a Negreira a través de varias empresas.

El club blanco considera que estos hechos representan un «peligro sistemático de extrema gravedad» para la integridad de las competiciones, pues revelan —según el comunicado— un mecanismo de influencia ilícita sobre el sistema arbitral, contrario a la justicia competitiva, la imparcialidad y la integridad deportiva.

Por ello pide a la UEFA que reabra el expediente disciplinario ya iniciado y adopte medidas deportivas firmes, independientes de las investigaciones judiciales en curso, para proteger la credibilidad del fútbol.

El club insiste en que no pide a la UEFA que se adelante a la justicia, sino que adopte las medidas disciplinarias necesarias para garantizar la imparcialidad de sus competiciones.

Además, el club mantendrá su acción judicial como acusación en el proceso penal abierto, reafirmando su compromiso con los valores del deporte y con evitar la impunidad.

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