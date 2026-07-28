La junta directiva del Real Madrid, en su reunión celebrada el 28 de julio de 2026, elaboró los estados financieros anuales del ejercicio 2025-2026.

El Real Madrid señaló en un comunicado oficial que las cifras confirman la fortaleza del modelo económico del club, que sigue liderando el sector deportivo mundial en cuanto a ingresos.

El Real Madrid logró ingresos récord en el mundo del deporte, ya que sus ingresos operativos, excluyendo los traspasos de jugadores, alcanzaron los 1.221 millones de euros, con un incremento del 3,1 % respecto al año anterior.

De este modo, el Real Madrid superó la barrera de los 1.200 millones de euros por primera vez, una cifra que ningún otro club deportivo del mundo ha alcanzado hasta la fecha, lo que refuerza la posición del club como el mayor en cuanto a ingresos del sector deportivo.

Este crecimiento se apoya principalmente en los negocios que el club gestiona de forma directa: los ingresos del estadio aumentaron un 11 % y los ingresos de marketing un 6 %, impulsados por la renovación de los principales contratos de patrocinio y la incorporación de nuevos patrocinadores.

Desde la temporada 2018-2019, los ingresos han crecido un 61 %, si bien el 93 % de ese crecimiento procede de los ingresos que el club gestiona directamente. Por ejemplo, los ingresos del estadio se han más que duplicado (+107 %) en comparación con la temporada 2018-2019, el último año antes del inicio de las obras de construcción.