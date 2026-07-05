Comunicado oficial: El Al-Ahly anuncia una medida sobre Al-Hussein Ammouta

El Al-Ahly egipcio ha emitido hoy domingo un comunicado oficial sobre el nuevo entrenador del primer equipo, el marroquí Al-Hussein Ammouta.

El club ya había anunciado en mayo su fichaje para las dos próximas temporadas, en sustitución del danés Jes Torup.

En su comunicado de hoy, el Al-Ahly anunció: «El martes a las 13:00 h, en la sede de Al-Jazira, ofreceremos una rueda de prensa para detallar el fichaje del técnico marroquí Al-Hussein Ammouta».

Asistirá el director deportivo, Wael Gomaa, para presentar al técnico y explicar los planes de la nueva temporada.

El club ha invitado a medios audiovisuales, radiofónicos y escritos a cubrir la rueda de prensa.