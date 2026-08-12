¿Completará el Milan el último paso? El Genk fija el precio de El Ouahdi

El internacional marroquí Zakaria El Ouahdi ha entrado en la órbita del Milan, después de que el club italiano lo situara entre los principales candidatos para reforzar la posición de lateral derecho durante el actual mercado estival de fichajes.

Según el periodista italiano especializado en el mercado de fichajes Gianluca Di Marzio, el Milan estudia la contratación del defensa del Genk belga para compensar la salida de Athekame, que está cerca de fichar por el Olympique de Lyon.

El nombre del lateral marroquí, nacido en 2001, ya había sido vinculado anteriormente con un traspaso al Eindhoven neerlandés, después de que varios informes apuntaran al deseo del entrenador Peter Bosz de incorporarlo durante el actual mercado.

El Genk valora a su jugador marroquí entre 13 y 15 millones de euros, cifra a la que se aferra el club belga, que no parece dispuesto a desprenderse de El Ouahdi.

Y aunque el Milan aún no ha presentado ninguna oferta oficial, el interés por el jugador parece real, y El Ouahdi podría convertirse en la segunda gran estrella del Genk que se marcha a uno de los grandes de Europa este verano, tras la salida del talento griego Konstantinos Karetsas al Borussia Dortmund en una operación que alcanzó cerca de 35 millones de euros.