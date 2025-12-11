Cómo ver el partido de la NFL entre Tampa Bay Buccaneers y Atlanta Falcons: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Tampa Bay Buccaneers (7–6) se enfrentan a los Atlanta Falcons (4–9) en el Raymond James Stadium el jueves.

Fecha y hora de inicio de Buccaneers vs Falcons

Los Buccaneers y los Falcons se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, el jueves 11 de diciembre, comenzando a las 8:15 pm ET.

Fecha Jueves, 11 de diciembre de 2025 Hora de inicio 8:15 pm ET/ 7:15 pm CT/ 5:15 pm PT Estadio Raymond James Stadium Ubicación Tampa, Florida

Cómo ver Buccaneers vs Falcons en TV y transmitir en vivo en línea

Canal de TV nacional: N/A

N/A Servicio de transmisión:Prime Video, Fubo

Atlanta entra al enfrentamiento en mal estado, tras dos derrotas consecutivas contra los Jets y los Seahawks, con los Cardinals aproximándose como el próximo rival. Los Falcons han perdido siete de sus últimos ocho encuentros, y el experimento con Kirk Cousins no ha proporcionado la chispa que esperaban. Cousins está completando el 60.9% de sus pases para 845 yardas con tres touchdowns y tres intercepciones. Kyle Pitts y Drake London han sido los únicos puntos brillantes, combinándose para 1,441 yardas de recepción y siete anotaciones, mientras que Bijan Robinson sigue siendo una válvula de seguridad confiable con 56 recepciones.

Tampa Bay tampoco ha estado en racha, perdiendo contra los Saints, superando a los Cardinals y obteniendo a los Panthers como próximo rival. Los Bucs han perdido cinco de sus últimos siete, pero Baker Mayfield ha sido constante, acertando el 61.6% de sus lanzamientos para 2,722 yardas, 20 touchdowns y solo seis intercepciones. Cade Otton y Emeka Egbuka han totalizado 1,236 yardas y seis touchdowns entre ellos, y Sterling Shepard ha contribuido con 39 recepciones.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Buccaneers vs Falcons.

En los EE.UU., Buccaneers vs Falcons será transmitido por NFL Network, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito Fubo.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una combinación de transmisiones de TV tradicionales y opciones exclusivas de transmisión en línea. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más fáciles de usar para disfrutar de casi todas las jugadas y touchdowns. Además, el servicio está ofreciendo actualmente una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los aficionados sintonizar todas las redes clave que transmiten los juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos del domingo de la NFC, ABC, ESPN para Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los partidos de la temporada regular y los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes añadir NFL RedZone por un extra de $11/mes y mantente atento a cada jugada de anotación de toda la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo de Thursday Night Football en 2025, los aficionados en los mercados de equipos locales pueden seguir transmitiendo esos enfrentamientos de horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción todo en uno flexible. Y no solo se trata de fútbol americano — Fubo está cargado de contenido deportivo. Desde partidos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada aficionado todo el año.

Ver los mejores momentos de Buccaneers vs Falcons

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 15 entre los Buccaneers y los Falcons estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción continua de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, producciones originales, momentos destacados y más. Sigue disfrutando.

NFL+

es el lugar ideal para los aficionados que quieren revivir partidos completos sin anuncios o ver en vivo los enfrentamientos locales y en horario estelar. Lo que solía ser gratis en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo de mercado local y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de películas de la NFL sin anuncios y otros contenidos a demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada drive de anotación en toda la liga. Por $15 para el plan Premium, es la forma más económica de conseguirlo.

Añadiendo al cambio en el streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde cualquier lugar del mundo utilizando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o trabajo y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - revisa la reseña de los mejores servicios VPN aquí.