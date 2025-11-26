Cómo ver el partido de la NFL entre Philadelphia Eagles y Chicago Bears: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El Black Friday no solo significa ofertas irresistibles y locura de compras, también ofrece un enfrentamiento de peso pesado entre los líderes de la división. Los Chicago Bears (8-3) llegan a la Ciudad del Amor Fraternal para enfrentarse a los Philadelphia Eagles (8-3) en un choque que podría sacudir la jerarquía de la NFC.

Fecha y hora de inicio de Eagles vs Bears

Los Eagles y los Bears se enfrentarán en la Semana 13 de la temporada de la NFL en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, PA, el viernes 28 de noviembre de 2025, comenzando a las 3:00 pm ET/ 2:00 pm CT/ 12:00 pm PT.

Fecha Viernes, 28 de noviembre de 2025 Hora de inicio 3:00 pm ET/ 2:00 pm CT/ 12:00 pm PT Estadio Lincoln Financial Field Ubicación Filadelfia, PA

Cómo ver Eagles vs Bears en TV y streaming en línea

Canal de TV nacional: No disponible

No disponible Servicio de streaming:Prime Video, Fubo

Jalen Hurts y Philly entran a este enfrentamiento con algo que demostrar, y tal vez con un chip del tamaño de la Campana de la Libertad en el hombro, después de la pesadilla de la semana pasada en Dallas. Los Eagles de alguna manera convirtieron una ventaja de 21 puntos en una derrota dolorosa de 24-21, y estarán desesperados por demostrar que ese colapso fue una casualidad en lugar de una tendencia.

Por otro lado, los Bears llegan más calientes que una multitud de Black Friday afuera de una tienda que solo tiene dos televisores restantes. Ganadores de cuatro seguidos y entre los líderes más inesperados de la temporada, Chicago se ha forzado en la conversación de la NFC, le guste o no a la liga. Caleb Williams y compañía manejaron los asuntos contra Pittsburgh en Soldier Field el fin de semana pasado, y llegan a Philly buscando hacer otra declaración.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Eagles vs Bears.

En los EE. UU., Eagles vs Bears se transmitirá en NFL Network, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito Fubo.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de TV tradicionales y opciones de streaming exclusivas. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más fáciles de ver casi cada jugada y touchdown. Además, el servicio de transmisión actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las principales redes que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para Sunday Night Football, Fox para los choques de NFC del domingo, ABC, ESPN para Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los partidos de la temporada regular y los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un costo adicional de $11/mes y estar atento a cada jugada de anotación de toda la liga los domingos.

Mientras Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo de Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en los mercados de equipos locales aún pueden transmitir esos enfrentamientos en horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible todo en uno. Y no es solo fútbol americano — Fubo está cargado de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Mira los momentos destacados de Eagles vs Bears

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 13 entre los Eagles y los Bears estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te ofrece acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Sigue el evento.

NFL+ es el lugar ideal para los fanáticos que quieren revivir juegos completos sin anuncios o ver en vivo los enfrentamientos locales y de horario estelar. Lo que antes era gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan base te ofrece juegos en vivo en el mercado y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de NFL Films sin anuncios y otros contenidos bajo demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir de cerca cada jugada de anotación en la liga. A $15 para el Premium, es la forma más asequible de obtenerlo.

Sumándose al cambio en el streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde cualquier lugar del mundo utilizando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero de vacaciones o por trabajo y desees transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo: revisa la reseña de los mejores servicios VPN aquí.