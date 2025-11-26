Cómo ver el partido de la NFL entre Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Cincinnati Bengals y Baltimore Ravens se enfrentan el jueves 27 de noviembre en el M&T Bank Stadium, encabezando el calendario de la Semana 13 de la NFL.

Fecha y hora de inicio Ravens vs Bengals

Los Ravens y los Bengals se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, el jueves 27 de noviembre de 2025, comenzando a las 8:20 pm ET.

Fecha Jueves, 27 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:20 pm ET o 5:20 pm PT Estadio M&T Bank Stadium Ubicación Baltimore, Maryland

Cómo ver Ravens vs Bengals por TV y streaming en línea

Canal de TV nacional: NBC

Servicio de streaming:Fubo

La temporada de Cincinnati se ha desvanecido tras un prometedor inicio de 2-0, cayendo a 3-8 mientras Jake Browning y Joe Flacco se turnan para reemplazar al lesionado Joe Burrow. Un repunte tardío parece poco probable, pero los Bengals se benefician de un débil AFC North este año, donde tanto Baltimore como Pittsburgh están empatados en la cima de la división con 6-5. Incluso con Burrow nuevamente sano y Ja'Marr Chase regresando tras su suspensión de un juego, la ofensiva aún no está en plena forma, Tee Higgins sigue fuera por una conmoción cerebral, mientras que la estrella del pass rush Trey Hendrickson está fuera por problemas en la cadera y pelvis.

Mientras tanto, los Ravens han conseguido cinco victorias consecutivas después de comenzar el año 1-5. Sus últimas cuatro victorias han llegado con Lamar Jackson de vuelta tras un problema en el tendón de la corva, aunque la ofensiva no ha alcanzado su máximo rendimiento. Jackson ha sido reacio a usar sus piernas, y Baltimore se ubica solo en el 18.º lugar en ofensiva total durante el último mes. Un enfrentamiento con una defensa de los Bengals en apuros, sin embargo, podría ser la chispa que han estado esperando.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NFL entre Ravens y Bengals.

En los EE. UU., Eagles vs Lions será transmitido por NBC, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de televisión tradicionales y opciones de streaming exclusivas. En cuanto a conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más amigables para seguir casi cada descenso y touchdown.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los aficionados sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos NFC del domingo, ABC, ESPN para el Monday Night Football y el NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los partidos de la temporada regular y de los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un extra de $11/mes y estar atento a cada serie anotadora de toda la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo para el Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en los mercados locales de equipos aún pueden transmitir esos enfrentamientos en horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible y todo en uno. Y no es solo fútbol americano: Fubo está lleno de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada aficionado durante todo el año.

Ver los mejores momentos de Ravens vs Bengals

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntajes del enfrentamiento de la Semana 12 entre los Ravens y los Bengals estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Sigue todo.

NFL+ es el lugar ideal para los fanáticos que quieren revivir partidos completos sin anuncios o ver encuentros locales y de horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluido el acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan base te ofrece juegos en vivo del mercado local y de horario estelar en tu teléfono o tableta, además de NFL Films sin anuncios y otros contenidos a la carta. Pero el verdadero premio es RedZone, un imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada jugada anotadora en la liga. A $15 para el plan Premium, es la forma más asequible de obtenerlo.

Sumándose al cambio del streaming, ESPN está integrando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Este paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la respuesta a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde te encuentres en el mundo usando un servicio de VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero de vacaciones o por trabajo, y quieras transmitir el juego en vivo. Puedes incluso probar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la revisión de los mejores servicios de VPN aquí.