Cómo ver el partido de la NBA entre San Antonio Spurs y Golden State Warriors: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los San Antonio Spurs se enfrentarán a los Golden State Warriors para comenzar el emocionante partido de la NBA el 14 de noviembre de 2025, a las 9:30 pm ET/6:30 pm PT.

Los Warriors tienen un promedio de 115.5 puntos por juego, mientras que los Spurs promedian 119.4, lo que les da una ventaja en anotaciones. Golden State promedia 41.8 rebotes por juego, mientras San Antonio lidera con 45.7.

En contraste con las 26.2 asistencias y 8.9 robos de balón por juego de los Spurs, los Warriors han estado promediando 27.5 asistencias y 9.8 robos. San Antonio supera a Golden State con 5.5 bloqueos por juego en comparación con 4.3.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre San Antonio Spurs y Golden State Warriors, y mucho más.

San Antonio Spurs vs Golden State Warriors: Fecha y hora de inicio

Los San Antonio Spurs se enfrentarán a los Golden State Warriors en un emocionante partido de la NBA el 14 de noviembre de 2025, a las 9:30 pm ET/6:30 pm PT en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Fecha 14 de noviembre de 2025 Hora de inicio 9:30 pm ET/6:30 pm PT Lugar Frost Bank Center Ubicación San Antonio, Texas

Cómo ver San Antonio Spurs vs Golden State Warriors en TV y transmitir en vivo en línea

Los aficionados en los EE. UU. pueden disfrutar de toda la acción entre los San Antonio Spurs y los Golden State Warriors en vivo en:

Servicio de transmisión: Amazon Prime US

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo San Antonio Spurs

Victor Wembanyama domina el tablero con 13.0 rebotes y anota 26.2 puntos por partido mientras lanza un 85.2% desde la línea de tiros libres y un 50.5% desde el campo.

Stephon Castle ha estado promediando 7.9 asistencias durante 33.1 minutos y 4.1 pérdidas de balón por partido.

Lesiones de San Antonio Spurs

Jugador L esión E stado de la lesión SG, Dylan Harper Lesión de pantorrilla Fuera

Noticias del equipo Golden State Warriors

Stephen Curry lidera al equipo en anotación con 27.1 puntos por partido, lanzando un 45.3% desde el campo y un impresionante 93.5% desde la línea de tiros libres.

Draymond Green promedia 27.8 minutos por partido, proporciona 5.5 asistencias y 3.0 pérdidas de balón.

Lesiones de Golden State Warriors

Jugador Lesión Estado de la lesión PF, Jonathan Kuminga Lesión de rodilla Día a día PG, De'Anthony Melton Lesión de rodilla Fuera

Registro de enfrentamientos entre San Antonio Spurs y Golden State Warriors

Los San Antonio Spurs y los Golden State Warriors han estado muy parejos en sus últimos cinco encuentros, con ambos equipos intercambiando victorias. En su reunión más reciente el 13 de noviembre de 2025, los Warriors se impusieron 125-120, demostrando su capacidad para superar a los Spurs en encuentros de alta puntuación.

Sin embargo, San Antonio ha demostrado que puede reaccionar, ganando dos de los cinco juegos anteriores, incluyendo una victoria crucial de 114-111 en abril de 2025. La victoria de San Antonio por 104-94 a finales de 2024 demuestra que pueden controlar el ritmo cuando su defensa se ajusta, mientras que la contundente victoria de Golden State por 148-106 en marzo de 2025 enfatiza su potencia ofensiva.

Anticipe otro juego competitivo entre el joven núcleo en desarrollo de los Spurs, anclado por Wembanyama, y la profundidad de tiro de los Warriors.