Cómo ver el partido de la NBA entre Sacramento Kings y Minnesota Timberwolves: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

La emocionante acción de la NBA entre los Sacramento Kings y los Minnesota Timberwolves está programada para llevarse a cabo el 24 de noviembre de 2025 a las 10:00 pm ET/7:00 pm PT.

Los Sacramento Kings anotan un promedio de 112 puntos por juego, mientras que los Minnesota Timberwolves anotan 120.1. Minnesota también tiene un mejor porcentaje de rebotes, con 43.6 por juego, en comparación con los 39.1 de Sacramento.

Los Kings promedian 26.2 asistencias por juego, mientras que los Timberwolves están justo detrás con 26. Sacramento promedia 8.6 robos y 3.2 bloqueos por juego, mientras que Minnesota promedia 9.4 robos y 5.4 bloqueos.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NBA entre Sacramento Kings y Minnesota Timberwolves, además de mucho más.

Sacramento Kings vs Minnesota Timberwolves: Fecha y hora de inicio

Los Sacramento Kings y los Minnesota Timberwolves se enfrentarán en un emocionante partido de la NBA el 24 de noviembre de 2025, a las 10:00 pm ET/7:00 pm PT en el Golden 1 Center en Sacramento, California.

Fecha 24 de noviembre de 2025 Hora de inicio 10:00 pm ET/7:00 pm PT Estadio Golden 1 Center Ubicación Sacramento, California

Cómo ver Sacramento Kings vs Minnesota Timberwolves en TV y transmisión en vivo en línea

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Sacramento Kings y los Minnesota Timberwolves en vivo en:

Transmisión del juego con un VPN

¿No puedes ver este partido debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Noticias del equipo Sacramento Kings

Zach LaVine tiene un acierto del 50.7% en tiros de campo y del 89.3% desde la línea de tiros libres mientras anota 21.4 puntos en cada juego.

Russell Westbrook promedia 3.1 pérdidas de balón mientras reparte 6.5 asistencias en 28.2 minutos por juego.

Drew Eubanks promedia 0.88 bloqueos por juego.

Lesiones de Sacramento Kings

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Domantas Sabonis: Lesión de rodilla Fuera

Noticias del equipo Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards tiene un acierto del 46.5% en tiros de campo y del 84.1% desde la línea de tiros libres mientras promedia 26.5 puntos por juego.

Rudy Gobert promedia 10.1 rebotes por juego, que consisten en 6.6 rebotes defensivos y 3.5 rebotes ofensivos.

Julius Randle promedia 33.2 minutos por juego, contribuye con 5.8 asistencias y limita las pérdidas a 2.6 por juego.

Lesiones de Minnesota Timberwolves

Jugador Lesión Estado de la lesión SG. Terrence Shannon Jr. Lesión en el pie Fuera

Récord de enfrentamientos entre Sacramento Kings y Minnesota Timberwolves

Este juego puede ser nuevamente un enfrentamiento rápido y de alta puntuación basado en sus cinco encuentros directos anteriores. Los Minnesota Timberwolves han ganado tres de esos encuentros, incluyendo juegos dominantes como 144-117 y 124-110, demostrando su capacidad para usar su ofensiva para iniciar los partidos.

Sin embargo, los Sacramento Kings también han demostrado que pueden remontar, ganando partidos cerrados como 116-114 y 115-104 cuando se desempeñan bien en los minutos finales.

Los cambios de impulso podrían ser bastante importantes porque ambos equipos han demostrado su capacidad para anotar altas cantidades. Minnesota podría tener la ventaja nuevamente si mantiene su patrón reciente de dominar el juego, pero en un juego cerrado como este, no se pueden descartar a los Kings.